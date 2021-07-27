關懷寒士 全聯有線、民代贈防疫健康包

關懷生活困難的寒士朋友，全聯有線電視與新北市議員王威元、人安基金會合作，共同舉辦「寒士慶端午」活動，今年因受疫情影響延後舉辦，但完全不減大家的愛心，仍然準備525份「抗暑防疫健康包」，並且挨家挨戶發送給弱勢朋友，減少群聚感染風險。

新北市議員王威元表示，今年因疫情關係重新檢討以往聚餐送物資的活動方式，改以家家戶戶送防疫包的方式來歡慶端午節，感謝全聯有線電視的愛心贊助，把愛心化成1包包的防疫物資。

全聯有線電視副理林正雄指出，今年已是第3年參與「寒士慶端午」活動，希望藉此拋磚引玉，吸引更多企業團體及愛心人士，共同投入關懷弱勢的善舉。

「抗暑防疫健康包」內容相當豐富，每份包含夏季衛生衣褲、清潔沐浴用品及防疫用品等，另外還準備一個環保餐盒，方便寒士朋友到人安基金會新北平安站取餐。

人安基金會新北平安站站長張子文表示，雖然每個愛心團體的力量有限，但只要大家齊心協力，就能點亮社會，呼籲社會各界伸出援手，也希望民眾發揮愛心，每個月只要認捐300元，就能幫助一位寒士朋友重新站立、重返社會。