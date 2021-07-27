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北海岸水肺業者「撐不下去」 侯友宜：水域較難戴口罩

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜。記者李成蔭／攝影

降級後許多室內外運動議題也受關注，新北市長侯友宜表示，戶外水域因為戴口罩有難度，所以暫時還無法開放，但會列進滾動式檢討中的優先項目；至於運動中心，新北目前也還沒開放，若未來要開放，會依照中央指引以全員快篩陰性才能開館營業。

國內防疫降級後，基隆開放水肺潛水，不過鄰近的新北貢寮卻無法營業，紛紛喊快要撐不下去；新北運動中心方面，也有員工好奇何時開放，以及有無機會接種到疫苗，及確切施打時間等。

侯友宜指出，目前戶外活動的確是優先開放，不過因為水域活動要帶口罩還是有困難度，所以以暫時還無法開放，會在滾動式檢討中列進優先項目，現在還是期望能早日控制疫情。

侯友宜表示，根據指揮中心指引，運動中心員工都一定要快篩陰性，場館才能開放營業，不過到目前為止，新北都沒開放運動中心，會列在下一波檢討項目裡。

侯友宜強調，目前都朝指揮中心的規定來做，當中並沒有規範運動中心職員先打的狀況，所以未來若開放，還是以指揮中心指引為主，規範所有職員快篩陰性才能開館營業。

侯友宜 快篩 口罩

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