影城傳確診足跡周邊還有許多商家 黃珊珊：不用太恐慌

7月13日微解封後，北市影城、健身房陸續出現確診足跡，2周內影城已有2間中鏢、健身房3間中鏢，且影城周邊有許多補習班、餐飲業者，針對是否會擴大匡列及限制影城進場人數，台北市副市長黃珊珊表示，有問題的不是場域，而是確診者足跡，就算該場域有確診足跡，只要沒有接觸就不需要太恐慌。

針對健身房頻傳確診足跡，被外界質疑恐成為高風險地點，黃珊珊指出，目前傳出確診足跡的3間健身房均已清消，接觸員工及同時間運動者已匡列隔離，強調市府匡列都非常確實，有問題的不是場域，而是確診者足跡，台北美術館也有2個確診足跡，但不會說美術館是高風險確診處。

針對影城部分，黃珊珊表示，發現確診者足跡後，當天就依照該個案觀看的場次進行匡列，依照實聯制追蹤10名同場觀眾，以及匡列篩檢12名影城員工，目前員工篩檢結果沒有出現陽性；影城周邊當然會有很多商家，但只要沒有接觸過就不用這麼恐慌。