新北餐飲遭桃園搶生意？ 侯友宜指堅持防疫為早日開放

雙北鄰近縣市開放餐飲內用，外界擔心是否會有「搶生意」情況，新北市長侯友宜表示，其實還是很多民眾非常擔心，所以市府也謹慎監測及判斷，但現在最重要還是先將疫情控制好，讓餐飲店早日恢復內用，才是最重要目的。

解封第一天，外界擔心新北市鶯歌、林口及新莊等靠近桃園地區的餐飲店，可能會被桃園餐飲店搶生意，衝擊來客數。

侯友宜指出，今天是降級第一天，不過有些民眾還是對餐飲內用非常擔心，有些猶豫及想法，市府對於第一天的內用情況要謹慎判斷。

侯友宜提醒，新北的疫情跟其他縣市不一樣，市民還是要保持低度活動、減少外出，用餐方面也保持外帶，並不要到其它各縣市走動，以減少傳播鏈擴散。

侯友宜坦言，新北有1萬7000家多餐飲業者，每家只補助3000元，確實不多，也難以彌補虧損，市府也是希望在有限資源底下盡量做，但其實更期待的是，趕快將疫情控制好，讓餐飲店早日恢復內用，方便性上也不要讓大家擔心，才是最重要目的。

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