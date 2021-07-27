新北淡水等4區12條路段路邊停車格 8月2日起收費

新北市交通局今天表示，淡水、林口、板橋與汐止4區，有12條路段、共計370格路邊公有停車位，將自8月2日起納入停車收費管理，呼籲民眾多利用行動支付繳費，防疫又可享優惠。

新北市政府交通局停車營運科長許芫綺表示，收費時間均為平日的週一至週五，收費時段和方式則依當地交通流量而定。

8月2日起收費路段包括淡水區新市一路1段281巷與331巷、新市三路2段、新市五路3段、崁頂二路、義山路1段163巷、濱海路1段111巷及沙崙路1段145巷，收費時間為上午7時至晚間8時，採計次收費，4小時開單1次，每次新台幣30元。

板橋區文化路1段46巷、汐止區芳園街收費時間為上午7時至晚間8時，林口區文化北路1段526巷收費時間為上午8時至晚間6時，均採半小時計時收費，每半小時10元。

至於汐止區新台五路2段收費時間為上午9時至晚間6時，採計次收費，每次60元。

許芫綺說，新北市路邊停車行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠活動持續進行中，自今年起新加入的新用戶還可再享前3個月（90天）每筆路邊停車費88折優惠，建議民眾多利用行動支付繳交停車費，避免接觸感染等風險。