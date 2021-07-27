快訊

東奧文字直播／郭婞淳抓舉開把就很威 報出100公斤傲視群雌

北市約翰紅茶確診工讀生父親為AIT油漆工 打過2劑BNT仍確診

新北淡水等4區12條路段路邊停車格 8月2日起收費

中央社 / 新北27日電

新北市交通局今天表示，淡水、林口、板橋與汐止4區，有12條路段、共計370格路邊公有停車位，將自8月2日起納入停車收費管理，呼籲民眾多利用行動支付繳費，防疫又可享優惠。

新北市政府交通局停車營運科長許芫綺表示，收費時間均為平日的週一至週五，收費時段和方式則依當地交通流量而定。

8月2日起收費路段包括淡水區新市一路1段281巷與331巷、新市三路2段、新市五路3段、崁頂二路、義山路1段163巷、濱海路1段111巷及沙崙路1段145巷，收費時間為上午7時至晚間8時，採計次收費，4小時開單1次，每次新台幣30元。

板橋區文化路1段46巷、汐止區芳園街收費時間為上午7時至晚間8時，林口區文化北路1段526巷收費時間為上午8時至晚間6時，均採半小時計時收費，每半小時10元。

至於汐止區新台五路2段收費時間為上午9時至晚間6時，採計次收費，每次60元。

許芫綺說，新北市路邊停車行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠活動持續進行中，自今年起新加入的新用戶還可再享前3個月（90天）每筆路邊停車費88折優惠，建議民眾多利用行動支付繳交停車費，避免接觸感染等風險。

汐止 淡水

延伸閱讀

疫情降級戶外散心 新北：上山踏青要防蜂

新北跟進台北開放戶外餐廳內用？侯友宜：持續觀察

新北11間影城今開放 侯友宜：未落實防疫將嚴格處罰

警戒期間大家開快車 新北事故死亡數竟沒減少

相關新聞

南港分局獲贈「消毒神車」光源6秒就可消滅99%新冠病毒

國內疫情趨緩，全台降二級警戒，但防疫是長期抗戰。為了支持第一線警察同仁，鑫圓方實業有限公司董事長林鈺峰與台灣昕諾飛（股）...

防疫情降級「報復性開趴」北市警強力臨檢182旅宿處

國內疫情趨緩，全國今起降為疫情二級警戒，台北市警方為避免警戒降級使民眾防疫心態放鬆，到各旅宿處開趴，加劇疫情擴散，昨動員...

北市產業局所轄各場館、場域 今起逐步降載開放

配合中央流行疫情指揮中心、台北市政府二級警戒，北市產業局自7月27日起逐步降載所轄各場館、場域及權管場所，但仍維持餐飲禁...

兒童新樂園「有條件開放」 今下午可網路預約

全國三級警戒逾2個月，今起疫情降級至二級，配合中央及北市府防疫逐步開放政策，台北捷運公司表示，兒童新樂園自8月1日起採預...

觀音山和北海岸各景點、停車場及公廁 開不開放看這裡

國內防疫3級警戒今天降為2級，觀光局北觀處所轄觀音山、北海岸和基隆各處景點、停車場和公廁，部分開放，部分仍維持封閉，北觀...

亞東遠距醫療服務 8月底結束

因應疫情，亞東紀念醫院從5月中開放大量科別及診次的遠距醫療，疫情最高峰時，遠距門診服務量占全部門診數10%，不過隨疫情趨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。