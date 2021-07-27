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議員指攤商進花市未量體溫 北市要求花卉公司檢討

中央社 / 台北27日電

北市議員李建昌指出，台北花卉產銷公司未替批發商量體溫，就讓攤商進入內湖區台北花市。北市府市場處今天說，會要求台北花卉公司檢討，且已發函應落實執行相關防疫措施。

全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒自今天起到8月9日從3級降為2級。

民進黨北市議員李建昌今天發新聞稿提及，他接獲陳情，有攤商凌晨赴台北花卉承銷公司批貨，不用量體溫就進入市場，但有民眾上午至花市採買時，卻被量體溫，此外，北市府市場處昨天新聞稿也未提及量體溫，質疑疫情警戒降級第一天，北市府螺絲就鬆了。

對此，北市府市場處副處長高群荐表示，針對批發商未被量測體溫，會要求台北花卉公司檢討，至於新聞稿部分，是針對疫情警戒降級後，要讓民眾知道批發市場等處的防疫措施有變動。

他說，像戴口罩、量體溫、實聯制等仍是基本防疫措施會持續執行，並未改變，且已發函要求台北花卉等公司應落實執行相關防疫措施，沒有不用量體溫狀況。

高群荐指出，針對批發市場等處從業人員的體溫管理，已提出新指引，要求管理單位應指派專人管理從業人員每天體溫量測及偵測健康狀況。

北市 疫情 民進黨

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