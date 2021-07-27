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金剛猩猩「呷百二」弟弟定名Ringo 音似台語蘋果

中央社 / 台北27日電

北市動物園去年迎接首次成功繁殖的金剛猩猩寶寶「呷百二」，今年呷百二更升格當哥哥。園方今天公布呷百二弟弟名字票選結果，由諧音與台語「蘋果」相似的Ringo獲選。

台北市立動物園金剛猩猩「迪亞哥」與Tayari去年產下呷百二後，今年5月28日又與Iriki產下一隻雄性寶寶，如今寶寶即將滿2個月大，園方為此舉行網路命名票選活動，候選名字分別為波蘭台北辦事處提出的Ringo與金剛猩猩保育員提出的Kijani。

動物園表示，Ringo的原意是一種波蘭傳統遊戲，有可愛好玩、團結合作的意涵，諧音則與台語「蘋果」相似，蘋果是波蘭人最喜歡的水果之一，具有健康、生命力及長壽的象徵，在台灣也有平安的意味。

Kijani則按照動物園的命名習慣，名字開頭的Ki為延續媽媽名字Iriki的最後一字，名字有綠色的意思，希望讓這個在台灣疫情嚴峻之際出生的寶寶，帶著和平的意涵長大，並期望金剛猩猩野外族群、生活環境與生態系能永續發展。

動物園今天透過臉書直播公布票選結果，最終由Ringo以3500票勝出。

台北市立動物園2019年底從荷蘭中部靈長類公園（Apenheul Primate Park）引進2雌性金剛猩猩Iriki、Tayari，與園內的雄性金剛猩猩「迪亞哥」共組家庭。

Tayari去年10月31日產下一頭雄性金剛猩猩寶寶，這也是動物園建園106年來首次成功繁殖瀕危的金剛猩猩，園方因此與荷蘭在台辦事處、波蘭台北辦事處等合作單位一同舉辦命名票選活動，決定寶寶的名字為呷百二Jabali。

動物園 波蘭

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