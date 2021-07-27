疫情降級戶外散心 新北：上山踏青要防蜂

新北市政府動物保護防疫處表示，疫情降級後，許多民眾會到戶外活動，提醒民眾上山踏青要注意防範虎頭蜂攻擊，一旦被螫傷須立即通報119盡速就醫，以免產生過敏性休克。

動保處表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間戶外活動減少，再加上虎頭蜂常在山區或人類較少活動地區築巢，使得每年夏季是捕蜂通報案件最多季節，根據統計，今年5月至7月已摘除3653個蜂巢。

日前民眾通報在住家附近散步，突然遭到黑腹虎頭蜂襲擊，幸有熱心鄰居協助送醫，才順利脫離險境。動保處接獲民眾通報，派員至現場巡查，發現路樹上方有蜂巢，隨即拉起封鎖線，提醒來往民眾注意和改道，並選擇人潮稀少時段將蜂巢摘除。

動保處表示，目前為虎頭蜂築巢季節，最常在樹枝上築巢的黑腹虎頭蜂，習性凶猛，受到騷擾會攻擊任何移動對象。民眾戶外活動時應留意周遭是否有蜂環繞，一旦見有2到3隻警戒蜂迎面而來，應盡速後退離開，避免遭群蜂攻擊。

捕蜂達人陳耀基表示，如不小心引起蜂攻擊，立刻朝反向迅速逃離，盡量壓低身體並遮掩身上裸露部位，並不要大動作驅趕。若是多人一起遭遇，應朝反向分散逃離，遠離現場直至蜂群停止追擊。遭遇蜂螫不得輕忽危險，應立即通報119盡速送醫。