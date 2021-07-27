降級首日廟宇湧現人潮 侯友宜：落實防疫保佑平安健康

降級首日新北廟宇出現較多人潮，新北市長侯友宜表示，廟宇是許多市民的心靈寄託之地，這段期間關閉太久，所以還是決定開放，但呼籲民眾還是落實防疫措施，為保佑平安健康盡一分心力，民政局以及區公所也會不斷地跟廟方做好防疫。

侯友宜認為，廟宇是宗教信仰及心靈寄託的地方，許久沒有開放了，所以還是決定開放，這對市府團隊來說是相對有壓力，但一定會嚴格地落實相關防疫規範，包含室內50人、室外100人的人數限制等，民政局以及區公所也會不斷地跟廟方來做溝通及聯絡。

侯友宜表示，市民在參拜過程中，常常最重要一句話都是保佑平安健康，所以呼籲市民到廟宇拜拜一定要遵守防疫，才能把身體顧好，讓心靈藉由參拜得到寄託，大家只要一起做好一定會平安健康。