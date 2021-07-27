北市開放中元普渡 宗教團體辦活動須申請

全國疫情警戒降為2級，台北市民政局公布宗教集會活動防疫指引，有條件開放民眾中元普渡，但若宗教團體要舉辦放水燈、設主普壇等活動，須先提報防疫計畫並經同意後才可辦理。

台北市民政局表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒今天降為2級後，宗教場所開放民眾進入，並開放辦理宗教集會活動，但容留人數以室內不超過50人、室外不超過100人為原則，且繞境、進香、遊行等移動式活動，以及普度後福宴、平安宴等具聯誼性質的餐會仍禁止辦理。

民政局提醒，已登記寺廟、宗教財團法人若有辦理大型集會活動或提供筊杯、籤筒供民眾使用的需求，須向民政局提報防疫計畫，經同意後，可以放寬容留人數至室內不超過100人、室外不超過500人。

有關中元普渡的防疫指引，民政局指出，宗教團體應遵循全程佩戴口罩、禁止飲食、實聯制、量體溫、酒精消毒、人流管控等原則，工作人員須事先造冊，活動場地與設施於活動前後應充分消毒，若要辦理放水燈、主普壇等活動，無論人數均須提報防疫計畫並經同意後才可辦理。

民政局表示，公司行號、社區、里辦公處或市場等團體普渡同樣須落實全程佩戴口罩、實聯制等原則，且容留人數室內不得超過50人、室外不得超過100人，暫不放寬參與人數。