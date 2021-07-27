兒童新樂園「有條件開放」 今下午可網路預約

全國三級警戒逾2個月，今起疫情降級至二級，配合中央及北市府防疫逐步開放政策，台北捷運公司表示，兒童新樂園自8月1日起採預約「有條件開放」，今日下午2時起開放網路預約，初期每日限額1600人，但部分市內空間、親水設施及沙坑遊戲場仍暫不開放；另響應8月1日為原住民日，原民朋友當天持身分證可免費入園。

北捷指出，兒童新樂園今下午2時起開放網路預約，初期每日入園人數限額1600人，民眾可依安排於7日內預約入園，完成預約後，透過電子郵件取得預約憑證，8月1日入園時本人需持預約憑證與同行者同時入園，使用後失效，入園費用依現場公告為主，並配合實聯制、量測體溫及全程戴口罩。

為了落實防疫政策，兒童新樂園採單一進出口，民眾均由園區大門1樓第1出入口進出，每日營運時間自上午9時至下午5時，下午4時起禁止入園，入園及遊樂設施採悠遊卡等多元支付方式，避免直接接觸風險。

園區內開放可搭乘的遊樂設施，需於入園後在園內門口或設施旁，掃QR Code預約當日搭乘項目及場次，完成預約後，透過電子郵件取得預約憑證，本人再持當天有效預約憑證與同行者於預約場次時間開始前10分鐘內報到。

而室內兒童劇場、展覽場、遊戲場（含投幣式機台及寶貝叢林歷險館）等室內空間、親水設施（小小水樂園）及沙坑遊戲場仍不開放；另外，響應8月1日為原住民族日，原民朋友預約入園，當日持身分證明文件，可免費入園，但園內遊樂設施仍正常收費。

北捷提醒，園區不開放飲食，美食街區也不供餐，生理必須的飲水、用藥，須於飲用完畢後立即戴上口罩；入園、各遊樂設施及停車場，會個別進行實聯制登錄，並於出入口提供消毒酒精，提供遊客及工作人員隨時消毒手部。