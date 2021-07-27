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觀音山和北海岸各景點、停車場及公廁 開不開放看這裡

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
國內防疫3級警戒今天降為2級，北海岸野柳地質公園開放民眾入園參觀；圖為女王頭。圖／北觀處提供
國內防疫3級警戒今天降為2級，北海岸野柳地質公園開放民眾入園參觀；圖為女王頭。圖／北觀處提供

國內防疫3級警戒今天降為2級，觀光局北觀處所轄觀音山、北海岸和基隆各處景點、停車場和公廁，部分開放，部分仍維持封閉，北觀處提醒民眾出遊前先查詢清楚，才能玩得更盡興。

開放景點包括觀音山遊客中心、生態園區、觀音山步道（涼亭不開放）、三芝遊客中心（展示館不開放）、石門婚紗廣場、金山遊客中心、獅頭山公園（涼亭不開放）、跳石海岸、野柳遊客中心、野柳地質公園、和平島公園及遊客中心、外木山湖海灣、外木山汫水澳、情人湖公園（旅遊資訊站暫停服務）。

封閉景點為觀音山猛禽展示館、觀音山步道涼亭、淺水灣沙灘、白沙灣遊客中心、白沙灣遊憩區、麟山鼻遊憩區、北海岸海灣探索館、老梅沙灘、富貴角步道、風箏公園。

停車場開放地點為觀音山遊客中心、觀音山生態園區、淺水灣、三芝遊客中心、富貴角公園、草里、野柳地質公園、龜吼、石角海濱、跳石海側、獅頭山(僅開放50%)、和平島公園、情人湖園區、湖海灣和汫水澳路邊停車格。

硬漢嶺登山步道口路邊停車格和楓櫃斗湖登山步道口、白沙灣月灣、白沙灣、麟山鼻漁港、風箏公園停車場仍封閉。

公廁部分，跳石山側停車場、野柳地質公園停車場、龜吼停車場、獅頭山停車場、清人湖園區停車場、湖海灣公廁開放使用。白沙灣第1停車場、風箏公園停車場公廁仍封閉。

各景點委外經營場所部分，淺水灣賣亭（含淋浴區及沖腳區）、自然藝境、BOBO咖啡（海邊店）、白沙灣沙灘帳篷區、熟食區及第1停車場行動式遊客服務站、風藝術營區、中角灣遊客中心餐飲賣店、野柳地方產業展售活動區仍暫停營業。

北觀處景點接駁公車「台灣好行─716皇冠北海岸線」今年5月20日起到8月9日暫停行駛，復駛日期視疫情狀況另行公告。862、863公車班次配合中央防疫政策減班，詳細班次資訊請上淡水客運或基隆客運網站查詢。

國內防疫3級警戒今天降為2級，北海岸野柳地質公園開放民眾入園參觀；圖為野柳夕照。圖／北觀處提供
國內防疫3級警戒今天降為2級，北海岸野柳地質公園開放民眾入園參觀；圖為野柳夕照。圖／北觀處提供
國內防疫3級警戒今天降為2級，北海岸野柳地質公園開放民眾入園參觀；圖為野柳夕照。圖／北觀處提供
國內防疫3級警戒今天降為2級，北海岸野柳地質公園開放民眾入園參觀；圖為野柳夕照。圖／北觀處提供

停車場 野柳 風箏

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