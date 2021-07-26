支援偏鄉疫苗接種站 瑞芳獅子會供餐飲感謝

瑞芳區位處偏遠，人口逐年減少，但在這次疫情中，新北市府仍設立接種站，讓偏鄉居民有寬敞的場地方便打疫苗，獲得足夠的抵抗力面對疫情，而瑞芳獅子會於今(26)、明(27)兩日也提供接種站、衛生所人員午餐及飲料，讓接種人員滿滿元氣。

瑞芳師子會會長簡登輝表示，最近甫上任會長一職，便與獅兄、獅嫂們策劃透過捐獻餐飲的方式，盡棉薄之力，以肯定瑞芳衛生所、接種站人員接近一個半月來的付出，也希望鄉親如遇到預約時段上的等候，能多多配合人員安排的順序及調動，期許在疫情中，大家能平平安安地度過。

瑞芳區長施玉祥表示，感謝瑞芳師子會簡會長的團隊，提供連續兩天的美味午餐及茶飲慰勞接種人員，位在瑞芳國小禮堂的瑞芳接種站，自6/15施打至今，很感謝新北市府對偏遠地區的照顧，也是新北市29區有設疫苗接種站中，人口數最少的一區，民眾能在寬敞的場地中接種，動線也相當流暢快速，希望瑞芳鄉親輪到打疫苗時，多多踴躍來接種。