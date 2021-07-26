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登山步道將解禁 新北瑞芳公所籲遊客全程戴口罩

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區有象鼻岩、茶壺山、三貂嶺瀑布等步道景點，公所除了拆除警戒線，也呼籲民眾全程戴口罩，注意景點人潮數據。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區有象鼻岩、茶壺山、三貂嶺瀑布等步道景點，公所除了拆除警戒線，也呼籲民眾全程戴口罩，注意景點人潮數據。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府為配合中央疫情指揮中心宣布降為二級警戒，明(27)日將各區戶外步道景點解禁，瑞芳區有象鼻岩、茶壺山、三貂嶺瀑布等步道景點，今(26)日不少民眾打電話詢問，目前公所除了拆除警戒線，也呼籲民眾全程戴口罩，注意景點人潮數據，以避免擁擠的群聚狀況。

瑞芳區公所經建課長許閔勝表示，瑞芳區作為觀光地區，公所配合27日降為二級警戒的市府政策，將開放區內登山步道，如報時山、茶壺山、三貂嶺瀑布步道等，以及象鼻岩、酋長岩等景區，在開放民眾走步道調劑身心的同時，也請民眾注意：一、全程須配戴口罩，二、請民眾計畫出門前，須先觀看新北市觀旅局的線上人潮儀表板，如果有人潮過多或停車場過於擁擠的狀況，請先暫停前往的計畫，三、步道雖然開放，但針對易群聚的設施，包含涼亭及、體建設施，目前仍會維持封閉的管制，請民眾勿擅自闖入。

勸濟堂管理委員會總幹事林欽隆表示，勸濟堂位於茶壺山、報時山登山步道口，這幾天便常有民眾來電詢問開放的狀況，目前27日降級二級警戒以後，廟方會協同管制停車場的狀況，因許多民眾除了登山，也會來到廟內參拜，勸濟堂將以一入口一出口的方式進行管理，除了要實聯制、量體溫，並實施室內50人以下，室外100人以下的人流管制，下週8/1、8/2的關公節活動也將簡化辦理，陣頭、晚會、團拜都將取消，以配合市府二級警戒的控管。

瑞芳 登山步道 口罩

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