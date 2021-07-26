北市餐廳將逐步解封 柯文哲：從戶外用餐開始

疫情警戒明天降級，台北市長柯文哲今天說，若北市維持低度感染，平均每天新增10例以下確診、2例以下不明感染源案例，餐廳將逐步放鬆管制，從戶外用餐開始。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲表示，今天公布的4例確診者都屬於廣義的家戶感染，其中3例分布在內湖區，另外1例在萬華區。

柯文哲指出，目前疫情已經被控制下來，明天起開始逐步降載、放鬆管制，為了在防疫跟經濟發展中取得平衡，若疫情呈現低度感染，即平均每天新增確診在10例以下，且感染源不明的案例在2例以下，北市會慢慢解封，餐廳則會從戶外開始開放。

他說，若疫情無法被控制在這個程度，也就是平均每天超過10個人確診，或感染源不明的案例超過2例，則會再加強管制。

此外，柯文哲表示，市府在解封前對5月2日至7月23日的4753例個案做了分析研究，發現60歲至69歲這個年齡層有最多確診者，佔了22%，且50歲以上的確診者就佔了60%，表示這個疾病專門對付年長者。

柯文哲進一步指出，若以時間序來看，5月9日那週有70%確診者是50歲以上，到了現在只剩33.4%，這也許是因為疫苗開始發揮保護力，加上隨著疫情趨緩，年輕人開始受不了往外跑，因此佔比逐漸上升。

柯文哲說，台北市70歲以上確診者死亡率達22.4%，60歲到69歲也有7.4%；294名病逝者中，60歲以上的就佔了87%，呼籲年長者趕快打疫苗。

柯文哲表示，台北市疫苗覆蓋率已達38%，共97萬7608人已接種，為六都第一，但還是有很多長者還沒打疫苗，鼓勵市民有得打就去打，不要挑三揀四，莫德納不一定比AZ好。

至於確診者症狀分析，柯文哲說，有44.7%患者完全沒症狀，讓他感到意外，這解釋了為什麼這個疾病這麼難纏，一直潛伏在社區裡抓不出來。