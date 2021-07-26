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新北汐止大同路重作人行道 讓學生通學路更安全

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止大同路三段人行道改善工程，讓保長國小通學路更安全。 圖／觀天下有線電視提供
汐止大同路三段人行道改善工程，讓保長國小通學路更安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止大同路三段往台北方向的人行道，老舊破損，下雨天還會積水，鄰近保長國小，學童們通行實在不安全，所以，市府也進行人行道改善工程，新北市議員張錦豪服務處也前往關心施工狀況還有進度，希望人行道重新改善排水，讓通學路更安全。

保安里長蘇忠吉說，大同路三段貨櫃車非常多，從保長國小到環球貨櫃另外也有排水不良的問題，容易積水造成小朋友不方便行走，所以，就請市議員張錦豪協助，除了人行道新鋪設之外，前方的候車亭也希望能夠有公車智慧型站牌的設立，希望整理環境改善修整後，讓人行道更安全、舒適平坦，讓小朋友更好的上下學環境。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，摩天鎮社區往保長國小的小朋友都要經過，不過，橋面下雨的時候常常積水，經過里長的建議後，將人行道、候車亭、還有排水系統都一併改善，讓開學後的小朋友有更平坦好走的通學廊道。

人行道 汐止

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