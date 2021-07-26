野柳地質公園重開 延後一小時閉園賞夕陽

閉園兩個多月的野柳地質公園明(27)日將迎來重新開園，因應夏季酷熱，為提高遊客遊園的舒適度並體驗野柳夕陽之美，近期將遊園時間延後增加一小時，改為上午九點到下午六點，在重開園首兩周的周末，進場前100名遊客就贈送精美小禮品乙份，民眾可以揪伴來收集。

野柳地質公園副總經理林俊毅說，雖然降為二級警戒可開放適度戶外活動，不過仍然還在疫情期間，民眾到地質公園仍然需要遵守防疫相關規定，戶外保持社交距離，遊客中心餐飲部也只開放外帶，禁止內用飲食。

此外因颱風影響，第三區暫時封閉，還有園區內無障礙步道部分受損，目前正在搶修中，開放時間將另行公告，而園區相關的開放時間，遊客可多加關注野柳地質公園官方網站、臉書與IG的公告消息。