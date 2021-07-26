三級警戒最後週末 金山神秘海岸出現營火趴

三級警戒即將降二級，就在三級警戒的最後週末，金山區神秘海岸出現一群民眾擅闖管制區，還點亮營火在海灘上歡樂開趴，公所在第一時間接獲通報，聯繫警分局、海巡隊聯合前往取締驅離，雖然到場後民眾已經不在，仍然對附近逗留民眾進行防疫宣導後勸離，堅持要盡心執行防疫工作到最後一刻。

金山區長廖武輝表示，全國防疫三級警戒至7月27日，新北市金山區防疫團隊堅持防疫工作到最後一刻，在三級警戒最後一個周日夜晚接獲通報，有民眾闖入封閉區域，在磺港的神秘海岸群聚露營開趴，隨即通知金山派出所及海巡聯隊聯合稽查取締，雖然前往現場時該區時民眾已不在現場，依舊對附近逗留的民眾加以防疫宣導，希望民眾都要做好自身的防疫工作。

在防疫三級警戒期間，金山區防疫團隊針對違反傳染是防治法的攤商及民眾，開出了30餘張通報單，通知衛生單位做出後續的裁處，區長也呼籲民眾7月27日雖降為二級警戒，但仍有許多防疫規定須要遵守，例如在新北市水域活動仍維持不開放，在金山區也有許多區域為封閉狀態，餐廳也是一律禁止內用，請民眾務必遵守相關防疫規定，勿以身試法，保護自己也保護家人。