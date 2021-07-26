快訊

東奧游泳／「台灣蝶王」王冠閎泳破全國紀錄 預賽名列第二進準決賽

三級警戒最後週末 金山神秘海岸出現營火趴

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區神秘海岸出現一群民眾擅闖管制區，還點亮營火在海灘上歡樂開趴，金山公所前往取締驅離，雖然到場後民眾已經不在。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區神秘海岸出現一群民眾擅闖管制區，還點亮營火在海灘上歡樂開趴，金山公所前往取締驅離，雖然到場後民眾已經不在。 圖／紅樹林有線電視提供

三級警戒即將降二級，就在三級警戒的最後週末，金山區神秘海岸出現一群民眾擅闖管制區，還點亮營火在海灘上歡樂開趴，公所在第一時間接獲通報，聯繫警分局、海巡隊聯合前往取締驅離，雖然到場後民眾已經不在，仍然對附近逗留民眾進行防疫宣導後勸離，堅持要盡心執行防疫工作到最後一刻。

金山區長廖武輝表示，全國防疫三級警戒至7月27日，新北市金山區防疫團隊堅持防疫工作到最後一刻，在三級警戒最後一個周日夜晚接獲通報，有民眾闖入封閉區域，在磺港的神秘海岸群聚露營開趴，隨即通知金山派出所及海巡聯隊聯合稽查取締，雖然前往現場時該區時民眾已不在現場，依舊對附近逗留的民眾加以防疫宣導，希望民眾都要做好自身的防疫工作。

在防疫三級警戒期間，金山區防疫團隊針對違反傳染是防治法的攤商及民眾，開出了30餘張通報單，通知衛生單位做出後續的裁處，區長也呼籲民眾7月27日雖降為二級警戒，但仍有許多防疫規定須要遵守，例如在新北市水域活動仍維持不開放，在金山區也有許多區域為封閉狀態，餐廳也是一律禁止內用，請民眾務必遵守相關防疫規定，勿以身試法，保護自己也保護家人。

金山

延伸閱讀

金山模範父親改區長到府獻獎 郭光明從警30年還是頭目

豪大雨溪水易溢流積淹水 金山西勢溪上游堤防改善開工

金山獅頭山公園微解封僅步道開放 停車場、涼亭勿硬闖

金山景點不解封 線上募集舊照片挺防疫

相關新聞

新北餐飲店可開放廁所使用？ 侯友宜：希望業者防疫擺第一

明天全國就將降至二級警戒，新北市長侯友宜表示，有關餐飲業者開放廁所使用，還是希望店家將防疫擺在第一位，並遵循相關防疫規範...

台美混血兒寫信救父 議員盼專案讓跨國家庭團聚

一名台美混血兒小早妹對著電腦視訊，跟遠在美國、想念許久的爸爸唱著歌，小早妹更用她的注音寫出一封給衛福部長陳時中的信，盼她...

支援偏鄉疫苗接種站 瑞芳獅子會供餐飲感謝

瑞芳區位處偏遠，人口逐年減少，但在這次疫情中，新北市府仍設立接種站，讓偏鄉居民有寬敞的場地方便打疫苗...

三級警戒最後週末 金山神秘海岸出現營火趴

三級警戒即將降二級，就在三級警戒的最後週末，金山區神秘海岸出現一群民眾擅闖管制區，還點亮營火在海灘上歡樂開趴...

野柳地質公園重開 延後一小時閉園賞夕陽

閉園兩個多月的野柳地質公園明(27)日將迎來重新開園，因應夏季酷熱，為提高遊客遊園的舒適度並體驗野柳夕陽之美，近期將遊園...

新北汐止大同路重作人行道 讓學生通學路更安全

汐止大同路三段往台北方向的人行道，老舊破損，下雨天還會積水，鄰近保長國小，學童們通行實在不安全，所以，市府也進行人行道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。