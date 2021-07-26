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新北汐止機車考照練習場封閉2個多月 27日開放準騎士練習

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區設在鐵路高架橋下的機車考照練習場，27日重新開放民眾練習騎機車。圖／新北交通局提供
新北市汐止區設在鐵路高架橋下的機車考照練習場，27日重新開放民眾練習騎機車。圖／新北交通局提供

新北市汐止區大同路3段與鄉長路口，高架鐵路下方的機車考照練習場，先前因應防疫封閉。市府交通局今天表示，配合防疫警戒降級，27日重新開放使用，提醒準騎士入場前先掃描QR CODE，落實防疫實聯制，並全程戴口罩，遵守防疫規定。

暑假到來，不少年輕學子想利用這段期間報考機車駕照，準騎士相當期待社區機車考照練習場開放練習。

交通局交通安全科長林昭賢說，過去汐止地區想考機車駕照的民眾，必須大老遠到百福社區旁的基隆監理站練習。交通局去年3月與交通部台鐵局協調，租借鐵路高架橋下土地，規畫成為機車考照練習場。

這處機車考照練習場標線比照公路總局考驗場地標準，還有夜間照明設備，並於護欄旁加設輪胎防撞等安全設施，受到不少民眾稱道。

林昭賢表示，練習場在今年5月15日配合防疫3級警戒暫停使用，以免造成群聚感染風險。3級警戒將在明天降為2級，交通局決定同步開放民眾使用。

交通局提醒使用機車練習場的民眾，除自備合格機車、戴安全帽，並由已有駕照親友載往練習之外，更須遵守防疫規定，入場前掃碼防疫實聯制，並全程戴口罩，維持社交安全距離，避免群聚，落實防疫安全。

新北市汐止區設在鐵路高架橋下的機車考照練習場，27日重新開放民眾練習騎機車。圖／新北交通局提供
新北市汐止區設在鐵路高架橋下的機車考照練習場，27日重新開放民眾練習騎機車。圖／新北交通局提供

駕照 口罩 汐止

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