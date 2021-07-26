聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北餐廳要開放內用？ 侯友宜：能控制住就很快
三級警戒明日將降級，不過外界質疑，新北桃園相連，開放餐廳作法卻不同，恐引發爭議。新北市長侯友宜表示，是否開放餐飲內用將會採滾動式修正，若未來幾天確診數都能像今天這樣控制住，相信很快就能開放餐廳內用，預計這禮拜會再做一次檢討。
三級警戒明天將降為二級，不過新北市的防疫措施仍然相當嚴格，有人認為林口、鶯歌都與桃園相連接，可能會出現一條街2種規定的情形。
侯友宜說，目前還是希望市民保持低度活動，他們會持續關注確診數、感染源、陽性率，這些指標都很關鍵，最重要是疫苗要夠多，民眾踴躍接種，才能維持醫療量能。
侯友宜表示，新北今天如果扣掉居家隔離，其實是零確診，若接下來的時間都能保持這樣，相信很快就能恢復餐廳內用，預計本周會再做一次滾動式檢討。
另外，外界好奇侯友宜對中央開放疫苗混打的看法。侯友宜僅回應，能不能混打，尊重專家評估。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言