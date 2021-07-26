新北餐廳要開放內用？ 侯友宜：能控制住就很快

三級警戒明日將降級，不過外界質疑，新北桃園相連，開放餐廳作法卻不同，恐引發爭議。新北市長侯友宜表示，是否開放餐飲內用將會採滾動式修正，若未來幾天確診數都能像今天這樣控制住，相信很快就能開放餐廳內用，預計這禮拜會再做一次檢討。

三級警戒明天將降為二級，不過新北市的防疫措施仍然相當嚴格，有人認為林口、鶯歌都與桃園相連接，可能會出現一條街2種規定的情形。

侯友宜說，目前還是希望市民保持低度活動，他們會持續關注確診數、感染源、陽性率，這些指標都很關鍵，最重要是疫苗要夠多，民眾踴躍接種，才能維持醫療量能。

侯友宜表示，新北今天如果扣掉居家隔離，其實是零確診，若接下來的時間都能保持這樣，相信很快就能恢復餐廳內用，預計本周會再做一次滾動式檢討。

另外，外界好奇侯友宜對中央開放疫苗混打的看法。侯友宜僅回應，能不能混打，尊重專家評估。