新北餐飲店可開放廁所使用？ 侯友宜：希望業者防疫擺第一

明天全國就將降至二級警戒，新北市長侯友宜表示，有關餐飲業者開放廁所使用，還是希望店家將防疫擺在第一位，並遵循相關防疫規範。另外，有娃娃機業者期望復業，新北市經發局長何怡明認為，娃娃機營業型態與中央規範的防疫有差距，建議還是先支持暫停營業，市府後續也會滾動式檢討。

這次降級中，新北市並不開放餐飲內用，不過有連鎖咖啡業者宣布將在規範下開放餐飲內用及廁所使用。侯友宜表示，還是希望店家將落實防疫擺第一，呼籲餐飲業者要做好防疫措施，而相關內容也都有規定。