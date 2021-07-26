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新北餐飲店可開放廁所使用？ 侯友宜：希望業者防疫擺第一

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜。圖／取自侯友宜臉書
新北市長侯友宜。圖／取自侯友宜臉書

明天全國就將降至二級警戒，新北市長侯友宜表示，有關餐飲業者開放廁所使用，還是希望店家將防疫擺在第一位，並遵循相關防疫規範。另外，有娃娃機業者期望復業，新北市經發局長何怡明認為，娃娃機營業型態與中央規範的防疫有差距，建議還是先支持暫停營業，市府後續也會滾動式檢討。

這次降級中，新北市並不開放餐飲內用，不過有連鎖咖啡業者宣布將在規範下開放餐飲內用及廁所使用。侯友宜表示，還是希望店家將落實防疫擺第一，呼籲餐飲業者要做好防疫措施，而相關內容也都有規定。

另外，有娃娃機業者認為，無人自助店可以開店，對他們來說相當不公平，尤其娃娃機店的顧客很少會停留十分鐘以上或多人使用。何怡明指出，娃娃機店目前依照中央管制措施，必須要有專人管理且定時清消，而這跟娃娃機店的營業型態有差距，基於疫情管制為前提下，還是建議業者支持暫停營業，市府在後續也會滾動式檢討，並確認開放與否。

新北市經發局長何怡明。圖／取自侯友宜臉書
新北市經發局長何怡明。圖／取自侯友宜臉書

侯友宜 餐飲業

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