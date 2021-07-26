台美混血兒寫信救父 議員盼專案讓跨國家庭團聚

一名台美混血兒小早妹對著電腦視訊，跟遠在美國、想念許久的爸爸唱著歌，小早妹更用她的注音寫出一封給衛福部長陳時中的信，盼她的爸爸能夠早日到台灣，和她與媽媽團聚。

小早妹與她的母親林小姐，今天也在台北市議員王鴻薇的陪同下說明自己家庭的困境，盼政府能給予她們這些分隔兩地的跨國婚姻家庭專案申請，讓家人早日團聚。

小早妹的母親林小姐說，她和先生在美國相識，後定居美國，因她想回台灣照顧年邁雙親，去年家庭討論後，決定一起搬回台灣定居，但沒想到就在一家人即將返台前夕，台灣疫情大爆發，政府並宣布邊境管制，限制外籍人士來台。

林小姐說，其實台灣跟她一樣也有許多跨國婚姻家庭，目前也都面對著親人分離的處境，加上先前因回台定居規畫，他先生已經辭掉美國的工作，沒有工作下，保險非常貴，若生病壓力蠻大，盼政府能讓她們這樣的跨國家庭，可以在打完兩劑疫苗等配套下，讓她們一家團聚。

議員王鴻薇說，像林小姐這樣的跨國家庭並非個案，有不少外籍配偶也都有這樣的問題，因為疫情讓國外家人分隔兩地，盼指揮中心或外交部是否能有專案配套，讓家人打完兩劑疫苗下，不要讓這些家庭長期分隔兩地，不然小孩想爸爸，只能隔海用歌聲問候，讓大家看了都很心酸。

王鴻薇說，現在指揮中心警戒將降為二級，是否針對外籍配偶能有專案方式例如打完兩劑疫苗者，或專案申請方式，讓林小姐這樣的跨國家庭，得以團聚。