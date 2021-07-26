聽新聞
test
0:00 / 0:00
建國啤酒廠靠水井釀酒67年 2口水井增納歷史建築
北市府文資會議今審查「台北啤酒工場五口地下水利建造物」的文化資產價值，民眾建議啤酒生產與水源關係密切，建啤廠的啤酒釀造一直使用廠區五口深井地下水，使用時間長達67年，盼將地下水利建造物納入後續修復工作。經過文資委員投票後，原先列冊追蹤第1至3號水井不具文資身分，新增第4、5號水井為歷史建築。
位於中山區的建國啤酒廠，現稱台北啤酒工場，前身為高砂麥酒株式會社的酒廠，為日治時期台灣唯一一間生產啤酒的酒廠，由日治時期保存至今，於2000年公告為直轄市定古蹟。今文資審議會議再度增納廠區內第4、5號水井為歷史建築。
民眾黃先生表示，地下水是啤酒生產的命脈，自1919年高砂麥酒株式會社於此設產至1986年政府禁抽地下水前，建國啤酒廠的啤酒釀造，一直使用廠區內5口深井提供的豐沛地下水，使用地下深井時間長達67年。
黃先生建議，現場內留有5處深水井，地表上有出水口及管線，地下結構包含深水馬達、鋼管及周圍結構體等，為台北百年工業用水設施完整發展軌跡，具文化資產保存價值，希望將廠區5口地下水利建造物納入後續修復工作。
文化局先前邀集文資委員現場會勘，認為4號與5號抽水井因為於邊緣，對未來之開發利用無礙，可納入文資附屬設施。另外，原列冊追蹤的第1、2、3號抽水井，其中1號與3號，分別為在公園預定地、路邊，委員認為應可自然保存，至於2號因為有地面記號，不需要有文資身分。
今日文資會議出席委員過半數同意，第1、2、3號地下水利建造物不指定古蹟、不登錄歷史建築紀建築。第1、3號地下水利建造物視未來西側基地之規劃，在景觀設計中保存或採意象保存。第4、5號地下水利建造物納入歷史建築。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言