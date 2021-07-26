建國啤酒廠靠水井釀酒67年 2口水井增納歷史建築

北市府文資會議今審查「台北啤酒工場五口地下水利建造物」的文化資產價值，民眾建議啤酒生產與水源關係密切，建啤廠的啤酒釀造一直使用廠區五口深井地下水，使用時間長達67年，盼將地下水利建造物納入後續修復工作。經過文資委員投票後，原先列冊追蹤第1至3號水井不具文資身分，新增第4、5號水井為歷史建築。

位於中山區的建國啤酒廠，現稱台北啤酒工場，前身為高砂麥酒株式會社的酒廠，為日治時期台灣唯一一間生產啤酒的酒廠，由日治時期保存至今，於2000年公告為直轄市定古蹟。今文資審議會議再度增納廠區內第4、5號水井為歷史建築。

民眾黃先生表示，地下水是啤酒生產的命脈，自1919年高砂麥酒株式會社於此設產至1986年政府禁抽地下水前，建國啤酒廠的啤酒釀造，一直使用廠區內5口深井提供的豐沛地下水，使用地下深井時間長達67年。

黃先生建議，現場內留有5處深水井，地表上有出水口及管線，地下結構包含深水馬達、鋼管及周圍結構體等，為台北百年工業用水設施完整發展軌跡，具文化資產保存價值，希望將廠區5口地下水利建造物納入後續修復工作。

文化局先前邀集文資委員現場會勘，認為4號與5號抽水井因為於邊緣，對未來之開發利用無礙，可納入文資附屬設施。另外，原列冊追蹤的第1、2、3號抽水井，其中1號與3號，分別為在公園預定地、路邊，委員認為應可自然保存，至於2號因為有地面記號，不需要有文資身分。