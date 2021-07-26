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野柳地質公園明開放 動員清理颱風天打上岸的海漂垃圾

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
烟花颱風日前通過東北部海域，不少海漂垃圾被浪打上岸，野柳地質公園人員今天忙著清理環境。圖／野柳地質公園提供
烟花颱風日前通過東北部海域，不少海漂垃圾被浪打上岸，野柳地質公園人員今天忙著清理環境。圖／野柳地質公園提供

新北市萬里區野柳地質公園明天開放遊玩，因為烟花颱風日前通過東北部海域，北海岸風浪增大，不少海中垃圾被浪打上岸，園區工作人員今天忙著清理環境，預計明天完成。園方迎接復園，前兩個周休2日舉辦贈獎活動，每天贈送進園前100名遊客精美小禮品。

野柳地質公園5月16日起休園，暫停遊客參觀。中央指揮中心宣布27日起3級警戒降為2級，通案性原則為營業場所及公共場域人流控管或總量管制，集會活動人數室內最多50人，室外100人，超額要提防疫計畫。

野柳地質公園27恢復開放遊玩，每天營業時間為上午8點到下午5點，清場時間為下午6點。戶外園區容留量為承載量的50%，即1250人；園區採單一出入口，滿額採取一進一出管制。

遊客中心及園區內餐飲僅提供外帶服務，遊客須全程戴口罩，並保持安全距離。遊客中心最多容留50人，遊客中心僅開放餐飲部、紀念品區域，其餘座位區、多媒體導覽服務、公廁暫不開放。

烟花颱風日前通過東北部海域，受颱風影響第3區仍暫時封閉，園區內無障礙步道部分受損，已在搶修，開放時間另行公告。

園方表示，烟花颱風遠離，但有大量海漂垃圾被打上野柳地質公園園區，其中有不少保麗龍碎顆粒，有如雪花。工作人員近日忙著打掃，第1區今天可清完，第2區預計明天完成，迎接遊客造訪。

烟花颱風日前通過東北部海域，不少海漂垃圾被浪打上岸，野柳地質公園人員今天忙著清理環境。圖／野柳地質公園提供
烟花颱風日前通過東北部海域，不少海漂垃圾被浪打上岸，野柳地質公園人員今天忙著清理環境。圖／野柳地質公園提供
烟花颱風日前通過東北部海域，不少海漂垃圾被浪打上岸，野柳地質公園人員今天忙著清理環境。圖／野柳地質公園提供
烟花颱風日前通過東北部海域，不少海漂垃圾被浪打上岸，野柳地質公園人員今天忙著清理環境。圖／野柳地質公園提供
烟花颱風日前通過東北部海域，不少海漂垃圾被浪打上岸，野柳地質公園人員今天忙著清理環境。圖／野柳地質公園提供
烟花颱風日前通過東北部海域，不少海漂垃圾被浪打上岸，野柳地質公園人員今天忙著清理環境。圖／野柳地質公園提供

烟花颱風 野柳

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