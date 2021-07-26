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颱風雨量多 翡翠水庫蓄水率8成7 大台北年底前用水無虞

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
目前截至26日上午10時，翡翠水庫水位達165.33公尺，有效蓄水量2億9318萬立方公尺，蓄水率達8成7，較颱風前161.86公尺高3.47公尺，也比歷年同期水位155.01公尺高10.32公尺，估年底前用水無虞。圖／翡翠水庫管理局提供
目前截至26日上午10時，翡翠水庫水位達165.33公尺，有效蓄水量2億9318萬立方公尺，蓄水率達8成7，較颱風前161.86公尺高3.47公尺，也比歷年同期水位155.01公尺高10.32公尺，估年底前用水無虞。圖／翡翠水庫管理局提供

烟花颱風翡翠水庫帶來425毫米豐沛雨量，進水量高達8800萬立方公尺，台北翡翠水庫管理局表示，翡管局於颱風前預先調降水庫水位。目前截至26日上午10時，翡翠水庫水位達165.33公尺，有效蓄水量2億9318萬立方公尺，蓄水率達8成7，較颱風前161.86公尺高3.47公尺，也比歷年同期水位155.01公尺高10.32公尺，蓄水量多8362萬立方公尺，評估今年底前，大台北地區用水無虞。

翡管局表示，因應烟花颱風來襲，依據中央氣象局評估將為翡翠水庫帶來豐沛雨量，水庫管理局自7月18日15時起，採連續發電方式放水，預先調降水庫水位以增加水庫蓄洪空間。且依據中央淡水河流域水情中心研判，翡翠水庫下游屈尺、安坑橋、秀朗橋、臺北橋等可能會達到警戒水位及雙北的橫移門須緊急關閉。

翡管局也提到，當隨颱風逼近、雨勢增加，新店溪流量開始明顯增加，翡管局於7月23日13時起調降放水量為每秒130立方公尺，確保新店溪河道安全。統計自7月18日15時至23日13時止，透過預降水位方式增加約5500萬立方公尺防洪空間，上游洪峰入庫流量高達每秒1346立方公尺下，下游新店溪洪峰流量達每秒1272立方公尺，水庫放水量亦僅有每秒130立方公尺，將9成洪水留在水庫內，並降低下游地區淹水之風險。

翡管局表示，此次翡翠水庫面臨烟花颱風帶來豐沛雨量下，僅進行調節性放水，並沒有大量洩洪，充分發揮水庫蓄洪減洪功效，確保水庫下游地區防洪安全，目前蓄水率高達8成7 ，評估今年底前大台北地區用水無虞。

翡翠水庫 烟花颱風 雨量

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