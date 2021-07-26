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奧運點燃民眾熱血 疫情降級燃燒運動魂

中央社 / 台中26日電

疫情警戒明天將降為2級，運動場館適度開放，適逢奧運舉辦，民眾每天觀賽，體內運動細胞也被點燃，全身充滿熱血，暖身準備釋放被禁箍了2個月的身體，戴上口罩運動去。

全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒7月27日到8月9日從3級降為2級，因疫情3級警戒逾2個月，許多民眾在家早已悶壞了，期待降級後，可在運動場上揮汗，感受全身筋骨放鬆。

平常就有運動習慣的林浤澤，自從疫情3級警戒後，只能在家做核心運動，相較往常每週都會到運動場丟飛盤，因為防疫，身體每個關節感覺都快生鏽了。

東京奧運現正舉辦中，林浤澤說，每天在電視機前觀看奧運賽事，全身血液都熱了，當柔道選手楊勇緯拿下台灣在東京奧運第一面獎牌時，內心相當激昂，因疫情3級警戒，已2個月沒有運動，雖然疫情降級不解封，但運動場館會適度開放，早已熱身準備好放鬆筋骨。

劉虹麟已有2個月沒有到國民中心打羽球，她表示，每天看著世界球后戴資穎在廣告中出現，「手超癢，超想打球」，但因為還沒練就戴口罩打球的本事，而且場地必須實聯制以及有容留人數限制，想必會有很多人去排隊，目前還在觀望中是否要到球場打球。

疫情降為2級，室內外運動場館開放，場域內容留人數以最適承載量50%為限，需要實聯制、全程佩戴口罩、保持社交距離，自備器材不得互相借用，場館提供的器材、場地需每天消毒。

戶外運動場域將採穩健式微解封、漸進式鬆綁，現場有專人管理，落實防疫措施；另外步道、操場等走動式不接觸設施者，可開放使用，但兒童遊具、體健設施，因難以保持社交距離，仍暫停開放。

東京奧運 疫情 社交距離

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