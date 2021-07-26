新北研發校園血氧機 研習課程名額秒殺

新北市今天辦理線上「校園版血氧機」教師研習，90位名額報名秒殺，市長侯友宜也來體驗血氧機製作。他表示，疫情爆發後大家開始關注快樂缺氧問題，造成血氧機一度缺貨，這次引進校園血氧機教學，希望能給師生落實所學專業，縮短學用落差。

先前新北曾有技職學校師生在短時間成功自製校園版額溫槍，並在寒假實際運用，後續也發展出紅外線顯像儀、高科技防疫口罩套與自動測溫器等作品。

這次教育局辦理線上教師研習，並與高苑科大、泰山高中等學校合作，共同研發出校園血氧機，並提供研習課程給教師學習，好引導學生發揮所學專業，90位名額秒殺。參加研習的教師呂昇翰透露，自己本身是電子科老師，來參加研習除理解血氧機製作原理外，也規畫將防疫議題融入後續專題實作課程。

教育局解釋，血氧機原理是運用穿透光，擷取血液中帶氧及去氧血紅素濃度變化，藉由特定波長光源，從光電檢測器中取得血氧濃度資訊，這次所研發出的校園血氧機，則是是利用感測器搭配單晶片微控制器進行控制，運用電子資訊專業知能創造出血氧機，甚至能把檢測結果傳送至Google與LINE雲端紀錄通知，為市面首見，期待投入防疫工作，可用於關懷獨居老人，避免快樂缺氧危險。

教育局表示，包括這次研習課程，近年辦理許多智能創新研習引導，希望開啟學生用創意解決真實情境問題；侯友宜也鼓勵教師，多引導學生運用技職專業發揮創意，成為未來技職人才。