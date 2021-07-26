快訊

拳擊／世界第一爆冷首戰敗北 林郁婷止步16強

台大每年僅當掉6%老師 學者：我高教「殭屍化」沒競爭力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北研發校園血氧機 研習課程名額秒殺

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜DIY參與血氧機製作過程，希望老師透過校園版血氧機研習課程，能引導學生發揮創意，運用所學成為未來國家人才。圖／新北教育局提供
新北市長侯友宜DIY參與血氧機製作過程，希望老師透過校園版血氧機研習課程，能引導學生發揮創意，運用所學成為未來國家人才。圖／新北教育局提供

新北市今天辦理線上「校園版血氧機」教師研習，90位名額報名秒殺，市長侯友宜也來體驗血氧機製作。他表示，疫情爆發後大家開始關注快樂缺氧問題，造成血氧機一度缺貨，這次引進校園血氧機教學，希望能給師生落實所學專業，縮短學用落差。

先前新北曾有技職學校師生在短時間成功自製校園版額溫槍，並在寒假實際運用，後續也發展出紅外線顯像儀、高科技防疫口罩套與自動測溫器等作品。

這次教育局辦理線上教師研習，並與高苑科大、泰山高中等學校合作，共同研發出校園血氧機，並提供研習課程給教師學習，好引導學生發揮所學專業，90位名額秒殺。參加研習的教師呂昇翰透露，自己本身是電子科老師，來參加研習除理解血氧機製作原理外，也規畫將防疫議題融入後續專題實作課程。

教育局解釋，血氧機原理是運用穿透光，擷取血液中帶氧及去氧血紅素濃度變化，藉由特定波長光源，從光電檢測器中取得血氧濃度資訊，這次所研發出的校園血氧機，則是是利用感測器搭配單晶片微控制器進行控制，運用電子資訊專業知能創造出血氧機，甚至能把檢測結果傳送至Google與LINE雲端紀錄通知，為市面首見，期待投入防疫工作，可用於關懷獨居老人，避免快樂缺氧危險。

教育局表示，包括這次研習課程，近年辦理許多智能創新研習引導，希望開啟學生用創意解決真實情境問題；侯友宜也鼓勵教師，多引導學生運用技職專業發揮創意，成為未來技職人才。

教育局 侯友宜

延伸閱讀

影／自家市民羅嘉翎奧運舞台發光 侯友宜親致電道賀

北車清潔工確診傳給女兒 新北增5例三重最多

抓住降級前的尾巴 新北各地湧現人、車潮

民進黨內部民調：侯友宜滿意度破八成 綠攻新北超艱困

相關新聞

內不內用標準在哪？侯友宜透露2指標下午說分明

新北市在明天降級後仍不開放餐飲內用，民眾也關心，究竟開不開放內用的標準為何，新北市長侯友宜表示，相關影響餐飲業如低度活動...

公車司機擠兩天打疫苗憂交安 交局：搶疫苗只好求快

台中市政府決定今明兩天為公車駕駛接種疫苗，但不少業者向台中市議員陳世凱投訴，表示如全部擠在這兩天打疫苗，將造成排班調度上...

疫情警戒將降級 新北：科學方式做好監測

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國疫情警戒27日起從3級降至2級，為避免疫情再起，新北市長侯友宜今天表示，會依...

新北研發校園血氧機 研習課程名額秒殺

新北市今天辦理線上「校園版血氧機」教師研習，90位名額報名秒殺，市長侯友宜也來體驗血氧機製作。他表示，疫情爆發後大家開始...

新店安坑輕軌高架主結構完工 預計明年底通車

新北市新店安坑輕軌土建主體工程2017年開工，歷經46個月，終於在本月21日完成最後的跨混凝土澆置作業，高架路段全線合龍...

明起降級解封 北市公園涼亭、網球場重新開放

全國三級警戒逾2個月，中央宣布7月27日至8月9日疫情警戒從三級降為二級，北市配合逐步解封，北市工務局表示，明日起開放公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。