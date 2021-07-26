新店安坑輕軌高架主結構完工 預計明年底通車
新北市新店安坑輕軌土建主體工程2017年開工，歷經46個月，終於在本月21日完成最後的跨混凝土澆置作業，高架路段全線合龍，也意味著安坑輕軌土建主體結構已完成，將開始鋪設軌道及安裝機電系統，預計今年底讓列車進駐安坑機廠，明年底完工通車。
安坑輕軌在台北捷運初期路網建設時就被提出，但當時新店機廠的位置被居民反對，遭到否決，1999年有民代認為當地人口不斷增加，有增設輕軌需求，政府重新展開「捷運安坑線走廊研究規劃工作」，歷經多年評估與規畫，終於在2015年獲得行政院正式核定，確定興建。
安坑輕軌規畫有9站，起點為雙城站，一路延伸至玫瑰中國城站、台北小城站、更新安康院區站、景文科大站、安康站、陽光運動公園站、新和國小站，最後為十四張站，全長達7.5公里；由於安坑輕軌與環狀線十四張站串聯，完工後可節省通往台北市至少15至20分鐘的通勤時間，輕軌電聯車顏色則為民眾票選的「光耀金」。
新北市捷運局指出，安坑輕軌採平面與高架2種形式興建，其中平面段土建主體工程已完工，現正執行機電系統設備安裝；高架部分全長約4公里，自安捷路起沿安和路一至三段前進，沿途跨越國道3號高速公路、五重溪、中安大橋引道後，再跨越新店溪與兩側新北環河快速道路，最後與環狀線十四張站銜接，土建工程從2017年10月開始基樁施工，至今46個月終於完成全線合龍。
捷運局表示，由於安坑輕軌全線7.5公里中，須遷移公共管線的路段占了90%，為了避免基礎開挖時誤損管線，施工團隊都會事先探查及遷移，確保基礎開挖範圍內所有管線位置，在施工過程中克服許多挑戰。
捷運局指出，安坑輕軌高價合龍後，將繼續執行軌道鋪設作業及機電系統工程施作，預計今年底會讓輕軌列車進駐安坑機廠，開始相關測試作業，將力拼明年完工通車目標，盼能盡快提供當地民眾更方便的大眾運輸工具。
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