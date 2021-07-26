快訊

拳擊／世界第一爆冷首戰敗北 林郁婷止步16強

台大每年僅當掉6%老師 學者：我高教「殭屍化」沒競爭力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店安坑輕軌高架主結構完工 預計明年底通車

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
安坑輕軌橫跨國道3號，全長共7.5公里，設有9個站點。圖／新北市捷運局提供
安坑輕軌橫跨國道3號，全長共7.5公里，設有9個站點。圖／新北市捷運局提供

新北市新店安坑輕軌土建主體工程2017年開工，歷經46個月，終於在本月21日完成最後的跨混凝土澆置作業，高架路段全線合龍，也意味著安坑輕軌土建主體結構已完成，將開始鋪設軌道及安裝機電系統，預計今年底讓列車進駐安坑機廠，明年底完工通車。

安坑輕軌在台北捷運初期路網建設時就被提出，但當時新店機廠的位置被居民反對，遭到否決，1999年有民代認為當地人口不斷增加，有增設輕軌需求，政府重新展開「捷運安坑線走廊研究規劃工作」，歷經多年評估與規畫，終於在2015年獲得行政院正式核定，確定興建。

安坑輕軌規畫有9站，起點為雙城站，一路延伸至玫瑰中國城站、台北小城站、更新安康院區站、景文科大站、安康站、陽光運動公園站、新和國小站，最後為十四張站，全長達7.5公里；由於安坑輕軌與環狀線十四張站串聯，完工後可節省通往台北市至少15至20分鐘的通勤時間，輕軌電聯車顏色則為民眾票選的「光耀金」。

新北市捷運局指出，安坑輕軌採平面與高架2種形式興建，其中平面段土建主體工程已完工，現正執行機電系統設備安裝；高架部分全長約4公里，自安捷路起沿安和路一至三段前進，沿途跨越國道3號高速公路、五重溪、中安大橋引道後，再跨越新店溪與兩側新北環河快速道路，最後與環狀線十四張站銜接，土建工程從2017年10月開始基樁施工，至今46個月終於完成全線合龍。

捷運局表示，由於安坑輕軌全線7.5公里中，須遷移公共管線的路段占了90%，為了避免基礎開挖時誤損管線，施工團隊都會事先探查及遷移，確保基礎開挖範圍內所有管線位置，在施工過程中克服許多挑戰。

捷運局指出，安坑輕軌高價合龍後，將繼續執行軌道鋪設作業及機電系統工程施作，預計今年底會讓輕軌列車進駐安坑機廠，開始相關測試作業，將力拼明年完工通車目標，盼能盡快提供當地民眾更方便的大眾運輸工具。

新店安坑輕軌高架主結構已經完成，將開始執行機電系統設備安裝，預計明年底通車。圖／新北市捷運局提供
新店安坑輕軌高架主結構已經完成，將開始執行機電系統設備安裝，預計明年底通車。圖／新北市捷運局提供

輕軌 捷運

延伸閱讀

水管破損路面淘空塌陷 台南永康勝學路搶修通車

大灣交流道壅塞5年 東側改善方案通車了

今年通車後第7起　高雄輕軌又被撞了

專家帶路／新店中央路商圈 產品類型多、機能漸成熟

相關新聞

內不內用標準在哪？侯友宜透露2指標下午說分明

新北市在明天降級後仍不開放餐飲內用，民眾也關心，究竟開不開放內用的標準為何，新北市長侯友宜表示，相關影響餐飲業如低度活動...

公車司機擠兩天打疫苗憂交安 交局：搶疫苗只好求快

台中市政府決定今明兩天為公車駕駛接種疫苗，但不少業者向台中市議員陳世凱投訴，表示如全部擠在這兩天打疫苗，將造成排班調度上...

疫情警戒將降級 新北：科學方式做好監測

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國疫情警戒27日起從3級降至2級，為避免疫情再起，新北市長侯友宜今天表示，會依...

新北研發校園血氧機 研習課程名額秒殺

新北市今天辦理線上「校園版血氧機」教師研習，90位名額報名秒殺，市長侯友宜也來體驗血氧機製作。他表示，疫情爆發後大家開始...

新店安坑輕軌高架主結構完工 預計明年底通車

新北市新店安坑輕軌土建主體工程2017年開工，歷經46個月，終於在本月21日完成最後的跨混凝土澆置作業，高架路段全線合龍...

明起降級解封 北市公園涼亭、網球場重新開放

全國三級警戒逾2個月，中央宣布7月27日至8月9日疫情警戒從三級降為二級，北市配合逐步解封，北市工務局表示，明日起開放公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。