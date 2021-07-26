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疫情警戒將降級 新北：科學方式做好監測

中央社 / 新北26日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國疫情警戒27日起從3級降至2級，為避免疫情再起，新北市長侯友宜今天表示，會依據科學方式做好監測，絕不能掉以輕心。

新北市教育局引入「校園版血氧機」技職教學並舉辦理線上教師研習，市長侯友宜上午也參與線上視訊，鼓勵教師引導學生運用技職專業發揮創意，成為未來技職人才。

由於疫情警戒明天將降級，侯友宜接受媒體提問時表示，從警戒3級降到2級，必須戒慎恐懼，絕對不能掉以輕心。

他表示，新北市一定會有非常完整的監測系統，隨時提醒市民朋友各種狀況，如果疫情有狀況，相關指標往上升的時候，就要趕快拉回警戒3級。

他說，必須要更謹慎面對疫情，依據科學方式做好因應，才能讓疫情隨時可以得到控制。

疫情 侯友宜

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