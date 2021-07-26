明起降級解封 北市公園涼亭、網球場重新開放

全國三級警戒逾2個月，中央宣布7月27日至8月9日疫情警戒從三級降為二級，北市配合逐步解封，北市工務局表示，明日起開放公園涼亭供民眾使用，8月1日起開放環教場及公園內閱覽室，但有容留人數限制；另兒童遊戲場、體健設施、籃球場及綠營場仍不開放。

工務局指出，明日公園涼亭開放使用，但須遵守戴口罩、梅花坐等防疫原則，另外網球場、網球練習避、羽球場等也同步鬆綁限制，開放網球、羽球雙打，溜冰場運動需維持社交距離1.5公尺、每2.25平方公尺最多1人為原則。

8月1日起環教場及公園內閱覽室有容留人數限制開放，環教場將以室內40人以下、室外80人為限，申請時需注意容留人數，並配合梅花座，環教場的互動式設施因民眾會有肢體碰觸，因此暫時不開放。

公園公廁、步道、草皮、山區步道等公共場域將加強清消頻率，但兒童遊戲場、體健設施、籃球場及露營場仍暫停開放，將視疫情另決定開放時間並設立告示牌說明。