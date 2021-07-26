北市場所明日起降載開放 關渡自然公園容留600人上限

明天起將降級為二級警戒，台北市仍維持餐飲不開放內用，僅供外帶或外送，針對北市部分場館、場域7月27日起逐步降載的最新人流管制指引，台北市關渡自然公園入園容量以600人為上限，室內場館50人為上限、電梯限搭乘2人；至於台北市狗運動公園以20人以下、狗活動區10人以下，民眾停留以1小時為原則。

台北市產發局表示，7月27日相關場館降載，台北市仍維持餐飲禁止內用，僅提供外帶或外送，且民眾出入各場域仍需採實聯制、全程配戴口罩、量測體溫等防疫管理措施，後續將視疫情狀況滾動式修正。傳統市場、夜市、超市、批發市場(零批場)取消身分證號分流管制，餐飲維持僅供外帶；禁止試吃活動。

至於關渡自然公園同時段入園容留人數以600人為上限；同時段室內場館(自然中心)容留人數以50人為上限；室內場館單一出口及動線指引；電梯限搭乘2人；多媒體室採梅花座；賞鳥小屋及東西南賞鳥廊道不開放；禁止飲食。

狗活動區及運動公園人流自主分流，狗運動公園20人以下，狗活動區10人以下；民眾停留以1小時為原則；民眾間至少保持2公尺社交距離，避免與其他民眾肢體接觸，若無法保持安全距離建議自行離場；禁止飲食。

休閒農場開放入場，餐飲僅供外帶。台北製造所POPOP Taipei活動與課程採預約制，附屬餐飲僅供外帶；新富町文化廣場容留人數以80人為上限，團體參觀採預約制，餐飲維持僅供外帶。

另外，自7月31日起，建國假日花市攤商營業數恢復正常，容留人數以3800人為上限；禁止飲食。南港茶製場、木柵茶推中心規畫單一出入口入館，容留人數以100人為上限；團體參觀採預約制，每時段2小時，禁止飲食，暫停館內奉茶與飲水機及駐點茶農茶席品茗服務。花博綠屋頂智慧實驗農場規畫單一出入口入館，容留人數以30人為上限，參觀採預約制。

至於仍維持關閉場館(所)，包括爭艷館、流行館、戶外長廊廣場(含農民市集)、戶外入口廣場、戶外花海廣場、舞蝶館、健康體驗館、夢想館、天使生活館、北投溫泉泡腳池、釣蝦(魚)場等。

北市產業局呼籲民眾，疫情尚未結束，請落實遵循並配合現行警戒管制措施，至公共場域務持續維持個人防疫好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，才能降低病毒傳播風險，切勿鬆懈自身防疫工作，共同守護彼此健康安全。