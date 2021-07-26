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北市建國花市31日起恢復正常 上限3800人禁飲食

中央社 / 台北26日電

台北市產發局今天表示，27日起疫情警戒降為2級，夜市、百貨等仍不可內用；建國假日花市31日起，攤販數恢復正常，容留人數上限3800人，實施禁止飲食、戴口罩等措施。

全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒7月27日到8月9日從3級降為2級。

台北市產業發展局今天指出，配合中央流行疫情指揮中心宣布警戒降級，7月27日起逐步降載各場館、場域及權管場所，仍維持禁內用、進出採實聯制、全程戴口罩、量體溫等措施。

產發局表示，百貨、賣場、超市、傳統市場、夜市、批發市場取消身分證號分流管制，百貨及賣場附設餐廳及美食街、傳統市場、夜市、超市、批發市場僅供外帶，不可內用及試吃。

此外，建國假日花市31日起，攤商營業數恢復正常，容留人數上限3800人，禁飲食，民眾出入採實聯制、全程戴口罩、量體溫等措施。

產發局表示，關渡自然公園容留人數上限600人，室內容留人數上限50人，禁飲食，室內採單一出口，電梯限搭2人，多媒體室規劃梅花座，不開放賞鳥小屋及賞鳥廊道。

至於狗活動區及運動公園採自主分流，容留人數部分，公園為20人以下、狗活動區10人以下，停留時間1小時為原則，保持社交距離且禁止飲食。

產發局說，休閒農場開放入場，餐飲僅供外帶，維持關閉包含花博爭艷館、北投溫泉泡腳池、釣蝦魚場等處。

疫情 口罩

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