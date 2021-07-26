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北桃餐飲解封兩樣情桃園憂跨界 鄭文燦：密切注意人流

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
明起降為二級新北、桃園餐飲兩樣情，桃園市長鄭文燦（中）說會密切注意雙北是否來桃園消費。記者曾增勳／攝影
明起降為二級新北、桃園餐飲兩樣情，桃園市長鄭文燦（中）說會密切注意雙北是否來桃園消費。記者曾增勳／攝影

明起疫情警戒降為二級，新北、桃園「一橋之隔」餐飲出現兩樣情，桃園居民擔心雙北「跨界消費」增加防疫難度，桃園市長鄭文燦今天上午表示，北北基桃同一生活圈，互動比較密切，市府鼓勵有些餐飲業要採取外帶政策，會密切注意雙北是否來桃園消費，要求餐飲業有條件開放內用、人數必須符合規範，要人流減半，容留人數必須要符合二級防疫標準，「我們會做好準備」。

鄭文燦表示，明天降二級，桃園餐飲內用採有條件開放，防疫規範包括梅花座、食物隔板、從業人員「兩罩一套」，離座必須戴口罩，及分餐不共食、人流減半等政策，希望能兼顧防疫安全、也照顧餐飲業生活，讓民生經濟舒緩，這是指揮中心考量原則。

當時6都16縣大部分縣市認同這樣的原則，桃園根據這項原則，制定桃園階梯式開放政策，包括夜市、傳統市場、餐廳、飯店、旅館、百貨公司、賣場、美食街及休閒農場、觀光工廠，都有類似餐飲需求，市府已制定這些場域規範，開放讓各行業喘一口氣，是權衡以後的措施。

桃園 餐飲業 鄭文燦

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