內不內用標準在哪？侯友宜透露2指標下午說分明

新北市在明天降級後仍不開放餐飲內用，民眾也關心，究竟開不開放內用的標準為何，新北市長侯友宜表示，相關影響餐飲業如低度活動與疫苗覆蓋率等指標，他在下午記者會中會跟市民報告清楚。

侯友宜指出，新北市一定要有非常完整的監測系統，隨時提醒市民警戒時的狀況，萬一指標有往上升，就要拉回3級警戒。

不過指標到底有哪些，侯友宜回應，相關指標如低度活動或是疫苗覆蓋率等，下午都會跟市民報告。他說，要限制那些業務或活動，要非常謹慎面對，要有科學根據來做好應對。

隨著新北市疫情有效控制，包括民進黨內部、美麗島等民調，侯友宜在施政滿意與聲量都排名列前茅，對於未來連任之路，他表示，現在要守住疫情，好好努力做事比什麼都重要。