公車司機擠兩天打疫苗憂交安 交局：搶疫苗只好求快

台中市政府決定今明兩天為公車駕駛接種疫苗，但不少業者向台中市議員陳世凱投訴，表示如全部擠在這兩天打疫苗，將造成排班調度上的困難。

市府交通局回應，因為疫苗不足，中央又遲未將公車與捷運從業人員列入第七類專案優先施打，且各行各業都在搶疫苗，市府必須盤點第二輪中央預約平台施打後的剩餘劑量，提供大眾運輸第一線從業人員趕緊接種。

陳世凱表示，根據客運業者陳述，上週五交通局臨時通知造冊駕駛在7月24、26、27安排至快打站接種疫苗，有業者當下反應，既然疫苗已經爭取到，那是否可以把接種時間拉長，更有業者表示如果全體駕駛員在指定時間內施打，將會造成在往後幾天排班發車造成困擾。

交通局回覆「瞭解 一起努力」陳世凱表示這讓各業者陷入兩難，如果不安排駕駛員施打，恐造成駕駛員在執勤上有染疫風險，但如果安排駕駛員前往施打，倘若副作用在工作時發作，恐造成乘客及交通上的危害。

市議員陳世凱說，台中較大型的客運業者預備駕駛大概為3至5位，中小型業者為1至3位，但如果在尖峰時段發生狀況時，這是完全不夠的，陳世凱呼籲市府增開時段提供駕駛長施打以避免相關情形發生。

交通局表示，公車班次在疫情期間減少兩成，目前的供給都還很充足，業者在駕駛反應身體不適時應調整排班。

交通局指出目前公車司機及捷運人員都為被列入第七類，各行各業都在搶疫苗，市府盤點中央預約系統剩餘的疫苗盡速提供公車司機等第一線運輸人員接種，必須求有還要求快。