抓住降級前的尾巴 新北各地湧現人、車潮

為期超過2個月的3級警戒降級在即，加上烟花颱風剛走，適逢周日不少人久違出門曬陽光，新北市長侯友宜表示，從昨日下午解除警報後，在今天有多處景點都有人潮增加現象，而交通運輸量也有明顯增加，提醒民眾仍要以防疫為優先。

侯友宜指出，民眾降級前的最後假日出遊，今天在八里、碧潭與十分瀑布等風景區都出現人潮，若超過20％就會發布訊息建議不要前往，若超過40％就會管制人車，到下午包括金山、九份等地也陸續有人、車潮出現。

針對新北各地車流量，侯友宜說，今天車流量較之前明顯回升，在大家預期會降級下，公共運輸連3周微幅上升，國道比例更是激增，國1、國3、國5分別較上周增加5.4、5.9、8.7％，若扣掉禮拜六颱風來可能比例會更高。

雖然疫情期間車流量不比以往巔峰，但侯友宜點出，在低度活動時交通事故減少，但死亡人數沒有降低，安全永遠是最重要，希望市民在未來交通量回升時注意行車安全。