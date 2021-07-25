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「抗疫2.0」電動公車上路 578路線公車明日全面汰換

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
國光客運將於明日將11輛578路線公車全面汰換成「抗疫2.0」電動公車，提供民眾更好的搭乘品質。圖／新北市交通局提供
國光客運將於明日將11輛578路線公車全面汰換成「抗疫2.0」電動公車，提供民眾更好的搭乘品質。圖／新北市交通局提供

新冠肺炎疫情難歸零，國光客運決定將「泰山公有市場 - 台北車站」578路線公車全面汰換為「抗疫2.0」電動公車，明正式上路；車上將配置「主動式空氣淨化設備」，具殺菌、消毒等多重防疫功效， 使公車防疫及綠能運輸服務再升級。這些電動巴士只要充滿1次電，便可行駛80公里，能夠符合市區短程路線需求。

國光客運於去年7月接手F223、F215新巴士，並轉型成市區公車582、578路線經營，每月搭乘人數均約4萬人次。業者為了提升公車服務水準和響應綠能運輸，上月先將582路線12輛公車全部汰換為「抗疫2.0」電動公車之後，明日還要再汰換11輛578路線公車，讓這2路線公車都變成「抗疫2.0」電動公車。

國光客運表示， 578路線行駛泰山公有市場至台北車站，「抗疫2.0」電動公車不僅符合低汙染、省能源、智慧化，更配置「主動式空氣淨化設備」，具有殺菌、消毒等多重防疫功效。

國光客運指出，電動公車會在場站使用快速充電設施，只要充滿1次電，便可行駛約80公里，充電時段與次數將於營運期間隨班次平均分配，每日每車充電次數為3至5次，符合市區短程路線需求，提供安全舒適且環保的公共運輸服務。

新北市交通局表示，新北市配合行政院2030年市區公車全面電動化政策，積極推動綠能運輸，已編列相關補助吸引客運業者汰換車輛、參與推動節能巴士，包括台北客運的橘5（板橋-中和景安）20輛、及淡水客運860（三芝-捷運淡水站）、紅26（漁人碼頭-捷運淡水站）20輛、國光客運582（五股-台北車站）12輛、欣欣客運819（深坑站-捷運七張站）6輛，及明天會上路的578路線11輛，新北目前共有69輛節能公車。

新北市交通局長鍾鳴時表示，疫情期間公車運量大幅下跌，為有效利用運輸資源，所以依運量調降離峰及假日公車服務水準，尖峰時段因應上下班通勤需求則加密班次，避免車內擁擠、造成群聚感染風險。

公車 國光客運

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