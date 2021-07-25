破萬莫德納快過期 蔡炳坤：北市沒有一劑會過期、被收回

台北市長柯文哲日前拋出莫德納疫苗快過期，指揮中心發言人莊人祥昨表示，7月28日前，會由中央收回7月31日後未規畫施打的疫苗。台北市副市長蔡炳坤表示，台北市「沒有任何一劑疫苗會過期、沒有任何一劑Moderna 會被中央收回」。

蔡炳坤表示，因市長柯文哲兩天前提出中央專案Moderna即將過期的預警，中央準備將各縣市即將到效期的Moderna 疫苗收回，這是務實的做法，北市府表示支持。

蔡炳坤說，台北市早就警覺到這個問題，在各醫院即將到效期的劑量都已經移撥調配到有需求的醫院，並協調各醫院開設Moderna第二劑特別門診，提供第1至3類人員、孕婦及機組人員預約接種，所有疫苗都可以在效期前接種完成。

蔡說，台北市明天將到各醫院盤點，確實做到「沒有任何一劑疫苗會過期、沒有任何一劑Moderna 會被中央收回」。