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烟花走了留下淡水第一漁港滿滿垃圾 議員：從沒這麼髒

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
烟花颱風帶來大量雨勢，警報解除後在淡水第一漁港明顯可見大量垃圾堆積在港內，幾乎大半面積都被垃圾給覆蓋。圖／鄭宇恩提供
烟花颱風帶來大量雨勢，警報解除後在淡水第一漁港明顯可見大量垃圾堆積在港內，幾乎大半面積都被垃圾給覆蓋。圖／鄭宇恩提供

烟花颱風帶來大量雨勢，遠離台灣後新北市淡水第一漁港受到西南氣流影響，大量垃圾堆積在港內幾乎填平一半水域，讓議員直呼沒看過這麼髒的淡一漁港。漁業處指出，今已經派人到場處理，由於這次有設攔木網阻擋大型垃圾，不至於到嚴重，沿線漁港也都有人定時巡查。

新北市議員鄭宇恩指出，烟花屬新北颱，會有嚴重倒灌，以前淡一漁港都沒這麼髒過，現在港內有超過一半被垃圾填滿，而且還不是直撲台灣的颱風，盼相關單位盡快處理。

漁業處表示，颱風多少會為漁港帶來垃圾，這次因應烟花颱風，已經在漁港外設置攔木網，避免上游石門水庫洩洪時挾帶漂流木等大型垃圾漂入港內，但垃圾量還在可應付範圍，今天已經派人到場處理。

漁業處說明，由於颱風經過台灣北部，帶來的西南氣流會把垃圾帶入港內，漁港內有些迴旋地帶，垃圾出不去就會卡住，這次像面對西南氣流的淡一、淡二魚港垃圾量比較嚴重，會趁著這2天天氣好盡快處理。

不只是淡一漁港，漁業處表示，沿線海岸各漁港都會有人去巡查，有發現垃圾沖進港內造成堆積就會集中處理。

烟花颱風 西南氣流

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