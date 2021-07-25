影／新民隧道糗事不斷 剛完工就現漏水瀑布

受到烟花颱風大雨影響，才剛完工不久的淡水新民隧道，昨竟出現大量漏水，在牆壁一路滲到人行道，公路總局緊急在今日補強。不過有新北巿議員認為，新民隧道至今出包不斷，先是路牌寫錯又漏水，如今還有標線問題，實在丟臉，何不暫緩通車一次改善好再開放。

新民隧道是淡江大橋重點工程，包含在淡江大橋第2標總預算33億中，原先盼加速淡海新市鎮車輛前往未來淡江大橋車程，卻在完工後不斷傳出狀況。

繼把路牌油車口寫成油庫口，新民隧道月初通車時，交通局舊址出多項如分道標誌、車道指引、紅線與各標誌缺陷，以及車道停等區自行車標線也尚未磨除，希望公路總局確認安全無虞再通車。

目前新民隧道仍正常通行，但受到烟花颱風影響，才剛蓋好的隧道牆壁就出現大量漏水，讓新北市議員鄭宇恩直批丟臉。

公路總局西濱北工處副處長林廷彥指出，通常新隧道完工後多少都有漏水狀況，之前有發現一些小地方滲水都已經補強，這次因為雨勢太大，在伸縮縫之處就有較大面積漏水。

鄭宇恩表示，就像新買房子結果漏水，很明顯工程有問題，隧道不是隨便的工程，呼籲不要丟國家品質工程的臉，就算其他隧道也不常見蓋好就漏水的狀況，萬一造成行人或摩托車跌倒怎麼辦。

公總表示，這次漏水並不影響通車，也藉這次機會好好補強，已經在今天派人到場處理。

鄭宇恩還說，不只是漏水，新民隧道至今問題不斷，隧道內是3線道通車，但最外面可以右轉、直行，是否會有摩托車直行但汽車要右轉造成危險，也請公總好好評估，建議暫時不要通車把該改善的改好再開放。