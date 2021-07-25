北市圖8月1日恢復開館 館內席位降載至25%

配合台北市政府防疫政策調整，台北市立圖書館各服務據點自8月1日起，重新開放讀者入館，為避免群聚感染及配合室內容留人數規定，將調整閱覽席位總數，館內席位降載至25%，請民眾配合實聯制登記、額溫量測，並須全程配戴口罩，方可入館。並多加利用北市圖館藏預約及超商借還書服務，以減少群聚風險。

北市立圖書館表示，為兼顧市民健康安全及借閱權利，自8月1日起，台北市立圖書館各服務據點恢復原開館時間，並開放讀者入館，惟館內部分幼兒使用空間、活動密閉空間、自修室（區）、資訊檢索及公共電腦區暫不開放。

北市立圖書館館長洪哲義表示，北市圖各服務據點已於櫃檯加裝防疫薄膜，並提供圖書除菌箱及酒精供民眾使用，惟為避免群聚感染及配合室內容留人數規定，將調整閱覽席位總數，館內席位降載至25%，敬請民眾配合入館人數管制，並多加利用北市圖館藏預約及超商借還書服務，以減少群聚風險。

北市圖將視疫情發展，滾動式調整相關開放時間及服務措施，請市民注意台北市立圖書館網頁／服務訊息（https://tpml.gov.taipei）公告。