為東奧中華隊健兒加油 飯店員工化身奧運選手KUSO

東京奧運正熱烈進行，今年中華隊有羽球球后戴資穎、舉重女神郭婞淳等眾多運動明星參賽，為了幫中華健兒們加油，位在新北市貢寮福隆海域沙灘旁的福容大飯店企劃團隊拍出一系列KUSO加油照片，把飯店的每項服務變成運動競技項目。

比如田徑項目，有海灘救生員快步衝刺跨欄；或是使用消毒噴霧槍，就像是射擊項目一樣的精準射擊消毒；因為疫情而大量增加的宅配商品，像是舉重一般高高舉起客人們對美食的期待。一系列共10張的加油照片，展現業專業的認真態度。

福容大飯店福隆總經理戴瑞宏說，因疫情期間不能像往年一樣，邀請客人一起在飯店內欣賞比賽轉播支持選手，改以趣味的方式也能讓用輕鬆歡樂的心情，為台灣選手加油。