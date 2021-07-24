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為東奧中華隊健兒加油 飯店員工化身奧運選手KUSO
東京奧運正熱烈進行，今年中華隊有羽球球后戴資穎、舉重女神郭婞淳等眾多運動明星參賽，為了幫中華健兒們加油，位在新北市貢寮福隆海域沙灘旁的福容大飯店企劃團隊拍出一系列KUSO加油照片，把飯店的每項服務變成運動競技項目。
比如田徑項目，有海灘救生員快步衝刺跨欄；或是使用消毒噴霧槍，就像是射擊項目一樣的精準射擊消毒；因為疫情而大量增加的宅配商品，像是舉重一般高高舉起客人們對美食的期待。一系列共10張的加油照片，展現業專業的認真態度。
福容大飯店福隆總經理戴瑞宏說，因疫情期間不能像往年一樣，邀請客人一起在飯店內欣賞比賽轉播支持選手，改以趣味的方式也能讓用輕鬆歡樂的心情，為台灣選手加油。
位於東北角的福容大飯店福隆，座落在新北市貢寮區的福隆海灘，全館共有超過228間客房，在疫情期間雖然不能開放餐廳跟戶外設施，但飯店的員工也沒有閒著，除整理跟修繕飯店設施之外，也積極推出宅配外賣商品「福隆海邊美食」。
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