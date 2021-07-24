網友爆去做快篩卻被騷擾 輔大醫院：已停止相關業務

受新冠肺炎疫情影響，雙北都有設社區篩檢站，但近日1名女網友透過朋友在Dcard控訴，她在7月22日前往輔仁大學的篩檢站等候篩檢，過程中卻被工作人員言語性騷擾，該人員更以職務之便拿到她的個資傳簡訊要求加Line。輔大醫院表示，該員已立案資遣，並配合警方調查，對困擾民眾表達歉意。

該網友文章指出，朋友在22日前往輔大醫院篩檢時，1名核對身分的服務人員在現場以「長這麼漂亮又年輕，應該是百貨公司的員工吧」、「我們很配啊，妳單身嗎」、「我們就當私下交個朋友」等言論騷擾，因為被看的很不舒服所以就沒有回答。

等待過程中，還有護理師詢問她是否有覺得被騷擾，更直言「那個男的已經跟很多女生這樣了」，結果篩檢完回到家後，發現該人源利用職務之便獲得她的電話號碼，還傳簡訊要求加Line，讓她感到不舒服，「已經被疫情搞的心慌慌了，不想再多一件事被騷擾」。

關於民眾到醫院篩檢登錄過程遭人員騷擾，輔大醫院對此道歉，醫院說明，來院民眾所指涉案人確實是輔大醫院人員，在六月初報到，還在試用期間。醫院已經停止他的職務，並經人事立案、調查和處理，定案資遣，配合警方調查。輔大醫院未善盡保護個資，對造成來院民眾不舒服、困擾，已向對方表達誠心歉意，並負起相關責任，積極改善管理和服務。