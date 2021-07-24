聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友爆去做快篩卻被騷擾 輔大醫院：已停止相關業務

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
輔大醫院篩檢站。記者江婉儀／攝影
輔大醫院篩檢站。記者江婉儀／攝影

受新冠肺炎疫情影響，雙北都有設社區篩檢站，但近日1名女網友透過朋友在Dcard控訴，她在7月22日前往輔仁大學的篩檢站等候篩檢，過程中卻被工作人員言語性騷擾，該人員更以職務之便拿到她的個資傳簡訊要求加Line。輔大醫院表示，該員已立案資遣，並配合警方調查，對困擾民眾表達歉意。

該網友文章指出，朋友在22日前往輔大醫院篩檢時，1名核對身分的服務人員在現場以「長這麼漂亮又年輕，應該是百貨公司的員工吧」、「我們很配啊，妳單身嗎」、「我們就當私下交個朋友」等言論騷擾，因為被看的很不舒服所以就沒有回答。

等待過程中，還有護理師詢問她是否有覺得被騷擾，更直言「那個男的已經跟很多女生這樣了」，結果篩檢完回到家後，發現該人源利用職務之便獲得她的電話號碼，還傳簡訊要求加Line，讓她感到不舒服，「已經被疫情搞的心慌慌了，不想再多一件事被騷擾」。

關於民眾到醫院篩檢登錄過程遭人員騷擾，輔大醫院對此道歉，醫院說明，來院民眾所指涉案人確實是輔大醫院人員，在六月初報到，還在試用期間。醫院已經停止他的職務，並經人事立案、調查和處理，定案資遣，配合警方調查。輔大醫院未善盡保護個資，對造成來院民眾不舒服、困擾，已向對方表達誠心歉意，並負起相關責任，積極改善管理和服務。

疫情 篩檢站

延伸閱讀

疫情之下陪病真辛苦 加強門禁還得自費快篩

桃園增3本土 交友軟體約人接觸者要自主快篩

台中補教復課首次要醫院快篩 業者反彈、家長認為合理

嘉縣安排補習班人員免費快篩 加速行業回歸正軌

相關新聞

持疫苗護照內用餐飲？ 侯友宜指疫苗不夠有執行困難

雙北餐飲業者期待恢復內用，有民眾提議可用「疫苗護照」通行，新北市長侯友宜表示，目前國內疫苗短缺，覆蓋率也不足，因此執行上...

為東奧中華隊健兒加油 飯店員工化身奧運選手KUSO

東京奧運正熱烈進行，今年中華隊有羽球球后戴資穎、舉重女神郭婞淳等眾多運動明星參賽，為了幫中華健兒們加油，位在新北市貢寮福...

網友爆去做快篩卻被騷擾 輔大醫院：已停止相關業務

受新冠肺炎疫情影響，雙北都有設社區篩檢站，但近日1名女網友透過朋友在Dcard控訴，她在7月22日前往輔仁大學的篩檢站等...

員山子分洪124萬噸降洪峰 瑞芳、七堵及汐止減水患威脅

烟花颱風遠離，員山子隧道從上午6時10分開始分洪，最大分洪量達每秒102立方公尺，下午3時40分結束分洪，分洪體積達12...

北市國、高中教職員1.5萬人 下周一開始接種疫苗

台北市統計至7月23日，總計接種疫苗人數達97萬7608人，覆蓋率38%。台北市副市長蔡炳坤下午在防疫記者會中指出，北市...

板橋湳興攤集區遇不理性婦人妨礙管制 還持雨傘攻擊人

三級警戒持續到7月26日，但新北市板橋湳興攤集區今天發生民眾不配合防疫管制措施，自治會人員到現場勸導該位婦人，但婦人卻不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。