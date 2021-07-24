新北27日開放電影院 有肢體碰撞體育場不開放

新北市府今天表示，27日起新北電影院可營業，但僅開放總廳數1/2，每廳上限50人。另戶外運動場開放，但籃球、足球、網球、溜冰、遊戲場、戲水池等，有肢體碰撞者不開放。

新北市府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情會議後直播，公布27日防疫降級管制後，新北各場所開放的狀況。

水利局長宋德仁表示，在保持社交距離與全程戴口罩的條件下，開放河濱公園15處自行車租借站、遙控飛機與賽車的戶外練習，及機車練習場、寵物公園等場所，以及木槌球、地面高爾夫球等，並要求實聯制進場。

水利局表示，但籃球場、足球場、網球、溜冰、沙坑、戲水池等，多處有肢體碰撞的體育設施不開放。

農業局長李玟表示，開放的戶外步道須全程戴口罩，且步道沿途戶外涼亭與體健設施，因易聚集不開放。希望市集（農民市集）禁止餐飲、試吃，僅能外帶，並實施實聯制。

新聞局長蔣志薇表示，電影院開放恢復營業前，工作人員需持快篩陰性證明，僅開放總廳數1/2，每廳以50人為上限。業者做不到防疫措施，就不能營業。

市長侯友宜在直播中表示，新北有403萬人口，也是台灣重災區，7月27日降級後至8月2日，為重要觀察指標，仍要保持低度活動落實防疫，聽從市府「先戶外、再室內、最後脫口罩」的指引，明天（25日）為降級前的星期天，絕對不可鬆懈與群聚。

媒體詢問，基隆與桃園都開放餐廳內用，新北是否與一日生活圈的兩市政府討論過開放政策。侯友宜說，雙北為疫情最嚴重的區域，不但要自我檢討，且疫情與桃基不同，自己須先守住疫情，落實把關防疫，降級過程絕不掉以輕心。

侯友宜說，對新北餐飲業者抱歉，無法如其他縣市開放，盼雙北的努力，也可達到開放標準。他說，昨天與台北市溝通，達成「階梯式解封」的共識，每1星期檢討各行業的從業人員疫苗覆蓋率，且是否落實車流、人流等管制，兼顧是否降級後會報復性活動等。

對新北補習班、釣蝦場、桌遊業者的恢復營業狀況，市府說，只要疫情和緩與控制就會檢討，將朝中央的規定努力做。

媒體詢問「疫苗護照」、「飲食護照」的概念，侯友宜表示，全國疫苗數量與覆蓋率仍不足，現階段實施「疫苗護照」有困難，仍以積極接種疫苗為主。

衛生局長陳潤秋表示，新北都有監測配發的疫苗使用期間，也提醒醫院與診所，採取「先進先出」方式施打，目前只剩少數劑量已規劃預約施打，絕對不會讓疫苗過期。

市府今天公布新增9人確診，扣除4名居家隔離時確診，5人新增個案中，淡水1名外籍學生是因5月間授課老師確診，遭匡列1個多月後，因要回國篩檢遭確診。其餘三重、淡水等個案都是遭朋友傳染，感染源都掌握，接觸者居家隔離18人，並跨縣市通報台北市2人。