員山子分洪124萬噸降洪峰 瑞芳、七堵及汐止減水患威脅

烟花颱風遠離，員山子隧道從上午6時10分開始分洪，最大分洪量達每秒102立方公尺，下午3時40分結束分洪，分洪體積達124萬立方公尺，有效減少基隆河洪峰，保障下游瑞芳、七堵及汐止等地區安全，減免水患威脅及損失。

受烟花颱風影響，昨起上游雨量持續不斷，第十河川局表示，員山子分洪道分洪期間，今天上午6時30，分達最高水位63.9公尺，將基隆河每秒280立方公尺流量中的36.4％分流至東海；最大分洪量達每秒102立方公尺，為設計分洪量(每秒1,310立方公尺)的7.8％。

十河局說，總計分洪時間達9.5小時，分洪體積達124萬立方公尺，為今年度第2次分洪，自93年應急分洪以來第54次分洪。