北市國、高中教職員1.5萬人 下周一開始接種疫苗

台北市統計至7月23日，總計接種疫苗人數達97萬7608人，覆蓋率38%。台北市副市長蔡炳坤下午在防疫記者會中指出，北市國、高中的教職員的疫苗接種，以及警消第一線人員的第二劑AZ疫苗接種，從下周一開始在花博爭豔館進行。

蔡炳坤指出，北市國小的老師在上周全部都接種完疫苗，接下來國高中的教職員大約有1.5萬人，從下星期一開始，也就是從7月26日到29日，有4天的時間在花博爭豔館接種。

至於警消的第一線人員，因為勤務關係，原本要個別去醫院接種第二劑AZ疫苗，因時間上比較難配合，北市府也提供服務，下周一、二兩天，也在花博爭豔館接種疫苗。

另外，北市為了提供台北市民50歲以上、還沒有上網去預約中央系統的市民，也就是市長所說有些民眾可能有數位落差，也從昨天開始在區公所登記，昨天共有3707位已經電話登記，將持續服務，到7月30日為止，然後就會安排到12家醫院接種。