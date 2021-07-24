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持疫苗護照內用餐飲？ 侯友宜指疫苗不夠有執行困難

聯合報 / 記者李成蔭王敏旭江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供

雙北餐飲業者期待恢復內用，有民眾提議可用「疫苗護照」通行，新北市長侯友宜表示，目前國內疫苗短缺，覆蓋率也不足，因此執行上有困難，但可以先討論，等覆蓋率夠高再進一步研議。他同時也強調，雙北目前情況與其它縣市不同，希望大家共體時艱，市府也會持續滾動式檢討。

侯友宜指出，全國現在疫苗還是不夠，覆蓋率也仍不足，據中央數據大約是26.3%左右，因此現階段在執行上有困難，除非今天覆蓋率夠高，才有辦法執行，不過這想法可以先討論，等疫苗足夠時再進一步研擬細節。

侯友宜說明，餐飲內用、婚宴、娃娃機店、釣魚釣蝦場等行業到27日後仍不開放，主要還是考量雙北疫情與其它縣市並不一樣，所以暫不開放，市府會持續滾動式檢討，希望大家多多包容跟體諒。至於桌遊及密室逃脫等行業不開放，則是指揮中心的規定，新北對此尊重。

另外，北市電影院之前開放卻爆確診，新北市新聞局長蔣志薇強調，新北市電影院一定嚴格落實相關防疫規定，包含全程戴口罩、量體溫、實聯制等，另外更嚴格的是，每廳人數限制50人、採梅花座，現場人員也都要持快篩陰性證明才能進入，市府也會要求業者在營業期間持續篩檢，業者必須落實才能營業。

疫苗 侯友宜

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