板橋湳興攤集區遇不理性婦人妨礙管制 還持雨傘攻擊人

三級警戒持續到7月26日，但新北市板橋湳興攤集區今天發生民眾不配合防疫管制措施，自治會人員到現場勸導該位婦人，但婦人卻不理性，出現攻擊防疫管制人員及破壞管制設施等不理性行為，市府表示，將移送法辦並依法嚴處，也呼籲民眾配合防疫管制措施。

市場處表示，該位婦人不願意配合人流管制動線，於出口處強行進入，經勸導後，竟手持雨傘對防疫管制人員攻擊，造成左手受傷，並破壞管制口設施，全案已向板橋派出所報案，後續將依法嚴處。市長侯友宜表示，他嚴正譴責暴力，也再次呼籲民眾體恤防疫人員辛勞，主動配合防疫管制措施。