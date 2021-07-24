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石門水庫洩洪量增加中 北市：疏散門持續關閉
氣象局已於上午11時30分解除烟花颱風海上颱風警報，北市降雨將逐漸趨緩， 但因桃竹苗山區豪雨，目前石門水庫持續洩洪且洩洪量增加中，影響到北市多處河堤外停車場淹水，疏散門尚無法開啟，市府宣布仍維持全市紅黃線停車及暫停路邊停車收費。
烟花颱風逐步遠離，北市雨勢也慢慢趨緩，不少市民關心北市疏散門何時開啟能恢復正常使用。北市府表示，但因目前石門水庫持續洩洪且洩洪量增加中，北市多處堤外停車場已淹掉，導致疏散門尚無法開啟，工務局水利處正持續監看洩洪狀況，若達可開啟的條件會盡速對外宣布，讓市民知悉。
另外，為配合疏散門持續關閉，仍維持全市紅黃線停車及暫停路邊停車收費，恢復管制時間會再參考疏散門開啟另行發布。
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