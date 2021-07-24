快訊

莫德納剩7萬劑「月底沒用完要收回」 縣市剩餘數曝光

台中終於鬆口餐廳開放內用 盧秀燕：符合這3條開放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石門水庫洩洪量增加中 北市：疏散門持續關閉

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市疏散門尚未開啟。圖／北市水工處提供
北市疏散門尚未開啟。圖／北市水工處提供

氣象局已於上午11時30分解除烟花颱風海上颱風警報，北市降雨將逐漸趨緩， 但因桃竹苗山區豪雨，目前石門水庫持續洩洪且洩洪量增加中，影響到北市多處河堤外停車場淹水，疏散門尚無法開啟，市府宣布仍維持全市紅黃線停車及暫停路邊停車收費。

烟花颱風逐步遠離，北市雨勢也慢慢趨緩，不少市民關心北市疏散門何時開啟能恢復正常使用。北市府表示，但因目前石門水庫持續洩洪且洩洪量增加中，北市多處堤外停車場已淹掉，導致疏散門尚無法開啟，工務局水利處正持續監看洩洪狀況，若達可開啟的條件會盡速對外宣布，讓市民知悉。

另外，為配合疏散門持續關閉，仍維持全市紅黃線停車及暫停路邊停車收費，恢復管制時間會再參考疏散門開啟另行發布。

北市 石門水庫 烟花颱風

延伸閱讀

石門水庫持續洩洪 北水局監控集水區洪峰何時進水庫

北市景美溪溢出草皮、人行道 北投區傳路樹倒塌停電

北市疫苗覆蓋率36.3%全台最高 AZ、莫德納剩餘近14萬劑

烟花過境 北市傳95件路樹傾倒等零星災情

相關新聞

北市多處河堤淹水 北市：因石門水庫洩洪

氣象局已於上午11時30分解除烟花颱風海上颱風警報，北市降雨將逐漸趨緩，但因桃竹苗山區豪雨，目前石門水庫持續洩洪且洩洪...

石門水庫洩洪量增加中 北市：疏散門持續關閉

氣象局已於上午11時30分解除烟花颱風海上颱風警報，北市降雨將逐漸趨緩， 但因桃竹苗山區豪雨，目前石門水庫持續洩洪且洩洪...

烟花颱風影響 新北8疫苗接種站今全面暫停

受到烟花颱風影響，新北衛生局指出，烏來、坪林、瑞芳、平溪、貢寮、萬里、金山、石門衛生所今天停止施打，已通知預約民眾另行安...

烟花雨彈來襲 新北二重疏洪道球場淹沒

烟花颱風暴風圈逐漸脫離台灣北部海面，持續向北北西轉西北移動，對台灣北部海面及東北部海面威脅已解除。但烟花帶來驚人雨量，新...

烟花挾驚人豪雨 新北河濱公園綠地淹沒

中度颱風烟花來襲，並帶來強風豪雨，位在台灣北部的新北市全面戒備防淹，新北水利局表示，目前市區都無積水情形，不過河道水位都...

暖心店家齊力助弱勢生 陷困家庭獲溫飽

全國實施三級警戒已超過2個月，新北市各校發現許多孩子家長因疫情而經濟困頓，影響家庭基本用餐需求，因此學校由輔導室、社工師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。