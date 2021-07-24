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烟花挾驚人豪雨 新北河濱公園綠地淹沒

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北二重疏洪道淹水情形。圖／新北市高灘處提供
新北二重疏洪道淹水情形。圖／新北市高灘處提供

中度颱風烟花來襲，並帶來強風豪雨，位在台灣北部的新北市全面戒備防淹，新北水利局表示，目前市區都無積水情形，不過河道水位都滿高，幾乎淹沒河濱公園綠地；新北消防局指出，颱風海上警報已經在11時30分解除，市府也撤除二級開設，統計受颱風影響共有99個案件，目前已經全數結案。

水利局說，目前市區都沒有積水情形，河川方面則會持續注意；新北高灘處處長謝俊隆表示，目前境內水位的確都滿高，河濱公園都有積水情況，不過在颱風來襲前就已經做管制，並關閉水門，因此沒有什麼特別事故發生。

謝俊隆指出，目前河道水位偏高主要有三大原因，第一是這次颱風為山區帶來大量降雨，第二是石門水庫及翡翠水庫也因應颱風帶來豪雨而洩洪，最後則是目前時間點本來就在滿潮水位。

消防局統計，截至今日上午11時30分，受烟花颱風影響的案件共有99件，目前已經通通結案，包含積水10件、路樹傾倒61件、電線掉落6件、電線桿傾倒1件、交通號誌損壞2件、道路受損中斷1件、橋樑損壞及斷裂1件、淹水1件、電力停電4件、其他5件、道路土石坍方7件。

其中，有關橋梁損壞及斷裂1件為汐止區中興路190號旁的橋，南往北向之橋面有直徑約10公分的大坑洞，不影響車輛通行，目前區公所也已經請廠商修補完畢。

另外，因中央氣象局已於11時30分解除煙花颱風海上警報，新北市災害應變中心也於同一時間撤除二級開設，後續仍持續監控氣象，不過新北市政府還是呼籲民眾，隨時注意颱風動態，並盡量避免前往海邊活動。

新北大漢溪左岸新月橋附近灘地淹水情形。圖／新北市高灘處提供
新北大漢溪左岸新月橋附近灘地淹水情形。圖／新北市高灘處提供
新北汐止中興路190號旁的橋，南往北向之橋面有直徑約10公分的大坑洞，目前區公所也已經請廠商修補完畢。圖／新北市消防局提供
新北汐止中興路190號旁的橋，南往北向之橋面有直徑約10公分的大坑洞，目前區公所也已經請廠商修補完畢。圖／新北市消防局提供

烟花颱風 翡翠水庫

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